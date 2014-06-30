سوءاستفاده شرکت تبلیغاتی از نام هنرمندان/ کامبیز دیرباز به دنبال شکایت قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از رسانه های کشور خبری را منتشر کرد که در آن یک شرکت تبلیغاتی از طریق پیامک اعلام کرده است ضیافت های افطاری را با حضور هنرمندان شناخته شده کشور برگزار می کند که هزینه برگزاری این افطاری ها از 600 هزار تا 18 میلیون تومان اعلام شده است.

خبرآنلاین در گزارش خود آورده است: «با شماره‌ای که زیر پیامک تبلیغاتی درج شده بود تماس گرفتیم. آقایی پاسخگو بود و مانند پیام ضبط‌ شده همه چیز را توضیح می‌داد. از او سوال کردیم چه هنرمندانی می‌توانند به مهمانی‌های ما بیایند؟ که او این جواب را تحویل داد: «ما چون کارهای سینمایی هم انجام می‌دهیم آشنایی زیادی با بازیگران داریم. در فهرست بازیگران خانم الناز شاکردوست، الهام حمیدی، نسرین مقانلو، تینا آخوندتبار، بهنوش بختیاری، پریناز ایزدتبار، بهاره رهنما و ... قرار دارند. از بین آقایان هم محمدرضا گلزار، امین حیایی، حسام نواب صفوی، سام درخشانی، کامبیز دیرباز و ... هنرمندانی هستند که می‌توانند در مراسم شما حضور داشته باشند. مجریان برنامه را هم می‌توانید از بین محمود شهریاری، علی ضیاء، محمدرضا سنیانی و بهمن هاشمی انتخاب کنید. ما طنازهایی هم داریم که می‌توانند مهمانان شما را سرگرم کنند. البته این آیتم در شب‌های قدر موجود نیست. سامان گوران و حمید ماهی‌صفت از طنازهایی هستند که بتوانند شب خوبی را برای مهمانان شما رقم بزنند. بستگی به معروف بودن و شهرت بازیگر مورد نظر دارد. پایه از 600 هزار تومان است و به 18 میلیون تومان هم می‌رسد.»

مدیر شرکتی که این کارها را انجام می‌دهد می‌گوید: «بستگی دارد به محبوبیت هنرپیشه‌ای که انتخاب می‌کنید. همچنین اگر آخر هفته و ایام تعطیل باشد این نرخ بالاتر هم می‌رود. پایه قیمت‌های ما از شبی 600 هزار تومان است. مثلا علیرضا برجی خواننده تیتراژ «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» با این دستمزد در افطاری شما می‌خواند. بهنام صفوی اگر اجرای زنده بگذارد بین 12 تا 13 میلیون تومان می‌گیرد. یک‌سری از خواننده‌ها حاضرند پلی‌بک بخوانند اما یک‌سری‌ها هم مثل شهرام شکوهی زیر بار نمی‌روند و می‌خواهند اجرای زنده داشته باشند. شما به این آیتم‌ها باید فیلمبرداری از مجلس، اجاره سالن و عکس را هم اضافه کنید.»

مدیر این شرکت ادامه می‌دهد: «قیمت‌ها متغیر است. همانطور که گفتم از 600 هزار تومان شروع می‌شود و به 18 میلیون تومان می‌رسد. این رقم را محمدرضا گلزار می‌گیرد. به هر حال مردم دوست دارند و بعضی از چهره‌ها در بین مردم محبوب‌تر هستند.»

دیرباز: پیگیری حقوقی می کنم

به همین منظور با کامبیز دیرباز بازیگر سینما و تلویزیون تماس گرفتیم و او در گفتگو با خبرنگار مهر حضور در این مراسم را تکذیب کرده و گفت: این نوع شایعه پراکنی در کشور مد شده است؛ از بیماری کلیوی من گرفته تا خبرسازی برای ازدواج برخی از همکاران بازیگرمان.

وی ادامه داد: امروز هم که شایعه شد من و تعدادی دیگر از بازیگران سینما و خوانندگان با گرفتن پول در مراسم افطاری حضور پیدا می کنیم. من این مسئله را کاملا تکذیب کرده و با همکاری حسام نواب صفوی بازیگر خوب کشورمان که به حرفه وکالت هم مشغول است به زودی این مسئله را به صورت حقوقی پیگیری می کنیم.

این بازیگر با تاکید بر اینکه هیچ وقت هنرمندان برای گرفتن پول و با عنوان اینکه قرار است یک مراسم افطاری پررونق شود در چنین محافلی حاضر نمی شوند، بیان کرد: باید هرچه سریعتر جلوی این سوء استفاده ها از نام و جایگاه هنرمندان گرفته شود. با چنین روش هایی هم آبروی هنرمندان به باد می رود، هم از مردم سوء استفاده می شود.