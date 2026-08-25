امام جمعه مراغه: تولید و خدمت به مردم از مصادیق مهم جهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده عصر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از یک واحد مرغ مادر گوشتی در مراغه، با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: در شرایط کنونی، حمایت از مردم و خدمت‌رسانی به آنان با دشواری‌هایی همراه است و در این مسیر، بیان شفاف مسائل و مشکلات برای مردم ضروری است.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات مهم کشور افزود: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی بصیرت و هوشمندی خود را نشان داده‌اند و حضور آنان در صحنه‌های حساس، نقش مهمی در عبور کشور از شرایط دشوار داشته است.

امام جمعه مراغه ادامه داد: امروز نیز باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، زمینه تقویت تولید، اشتغال و پویایی اقتصادی کشور را فراهم کرد.

حاجی‌زاده تولید و خدمت به خلق را از بالاترین مراتب جهاد عنوان کرد و گفت: بخشی از فلسفه زندگی انسان، خدمت به دیگران است و تولید و فعالیت اقتصادی نیز از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت به جامعه به شمار می‌رود.

تولیدکنندگان در تأمین امنیت غذایی نقش مهمی دارند

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این مراسم با اشاره به نقش تولیدکنندگان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: فعالان حوزه تولید در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در دوران جنگ، مسئولیت خود را رها نکرده و برای استمرار تولید و تأمین نیازهای مردم تلاش کرده‌اند.

علی امیری‌راد افزود: بخش تولید، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، دام و طیور، یکی از ارکان مهم پایداری و تاب‌آوری کشور است و تقویت این بخش می‌تواند به بهبود امنیت غذایی و ایجاد اشتغال کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گفت: تولید و اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با رفع موانع و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه توسعه واحدهای تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در شهرستان فراهم شود.

فرماندار مراغه ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های مسئولان و مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت‌های شهرستان در حوزه تولید، اشتغال و امنیت غذایی بیش از پیش فعال شود.