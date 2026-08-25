به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری شامگاه سه‌شنبه در نشست گرامی‌داشت مقام خبرنگار که در سالن شهید سلیمانی سمنان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه و رسالت رسانه‌ها اظهار کرد: صیانت از حقیقت، از مهم‌ترین رسالت‌های اصحاب رسانه و خبرنگاران است.

وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی و تقویت سرمایه اجتماعی از دیگر رسالت‌های خبرنگاران به شمار می‌رود، افزود: شهدای خبرنگار، آگاهی و حقیقت را تا پای جان پاس داشتند و در مسیر انجام رسالت رسانه‌ای خود از جان گذشتند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز کشورمان همزمان با چالش‌های اقتصادی و معیشتی، فشارهای روانی و اجتماعی و تحولات پرشتاب منطقه‌ای، با جنگ پیچیده روایت‌ها و اطلاعات نیز مواجه است.

آقابراری بیان کرد: در چنین شرایطی، رسالت خبرنگاران تنها انتقال خبر نیست، بلکه خبرنگار در شکل‌گیری افکار عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت امید و افزایش سرمایه اجتماعی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی نیازمندیم و خبرنگاران در این عرصه می‌توانند پیشگام و اثرگذار باشند.