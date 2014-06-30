به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد سالاری درباره جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور امروز صبح با حضور اعضای این شورا،‌ وزیر راه و شهرسازی، قالیباف شهردار تهران، مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران، بنده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، نادری معاون شهرسازی شهرداری و تعدادی از شهرداران مناطق از جمله جاوید شهردار منطقه 4 و پشمچی زاده شهردار منطقه 5 برگزار شد.

وی ادامه داد: موضوع جلسه ارائه گزارش کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درباره مغایرت های موجود بین مفاد طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی در حال اجرای شهر تهران بود. گزارشی که ارائه شد، نشانگر این بود که به موجب اجرای طرح تفصیلی شهر تهران، جمعیت پذیری شهر به 13 میلیون نفر خواهد رسید. این در صورتی است که به موجب مفاد طرح جامع شهر تهران،‌ سقف جمعیتی شهر 10 و نیم میلیون نفر پیش بینی شده است.

سالاری اذعان داشت: علاوه بر این، بعضی از کارشناسانی که در فرایند تدوین طرح تفصیلی حضور داشتند، ‌اذعان کرده اند که سقف جمعیت تهران 9 میلیون و 200 هزار نفر پیش بینی شده و سقف 10 و نیم میلیون نفر برای شرایط بحران یا وضعیت ویژه در نظر گرفته شده و حداکثر ظرفیت شهر را نشان می دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا افزود: پس از ارائه این گزارش، اعضای شورای عالی، شهردار، رئیس شورا و بنده نقطه نظرات خود را ارائه دادیم و نهایتا آنچه مورد توافق قرار گرفت،‌ این بود که با توجه به مشکلات عدیده شهر تهران که در نتیجه افزایش جمعیت هم ایجاد شده است، به هیچ عنوان نباید سقف جمعیتی تهران از 10 و نیم میلیون نفر فراتر رود.

وی اضافه کرد: لذا برای احصاء روش ها، راهکارها و مکانیسم های عملیاتی برای عدم افزایش جمعیت بیش از این میزان، مقرر شد تا کارگروهی متشکل از شورای شهر تهران، شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور این موضوع را به صورت مشترک بررسی و مشخص کنند که با چه روش هایی و تعدیل چه پهنه‌هایی از طرح تفصیلی می توان اطمینان حاصل کرد که جمعیت شهر تهران از 10 و نیم میلیون نفر فراتر نخواهد رفت.

سالاری در ادامه گفت: یکی دیگر از دستور جلسات امروز شورای عالی شهرسازی و معماری، لغو برخی از بندهای مصوبه موسوم به «هشت بندی» شورای عالی شهرسازی و معماری سابق در تاریخ 4 اردیبهشت 91 بود که به موجب آن، یک طبقه به تراکم کل شهر اضافه شد.

این عضو شورای شهر عنوان کرد: پیشنهاد کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مبنی بر حذف بندهای 1 تا 6 و بررسی سایر بندها بود که ما به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران این موضوع را مطرح کردیم که اجرای مصوبه هشت بندی در سطح خیابان ها و محلات شهر تهران، عملا باعث شکل گیری بسیاری از بلوک ها و املاک شده و ممکن است لغو یکباره آن در اذهان عمومی تبعاتی ایجاد کند و باعث زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی شود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل به دلیل اهمیت موضوع، ریاست شورای شهر تهران پیشنهاد بررسی آن در جلسه شورای شهر و کمیسیون های تخصصی آن و جویا شدن نظر دقیق و کارشناسی شورا را در این خصوص مطرح کرد که این پیشنهاد مورد قبول اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری و وزیر مربوطه قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آینده، موضوع در صحن شورای شهر بررسی و نتیجه به شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصمیم گیری اعلام شود.

سالاری تاکید کرد: ما به عنوان اعضای شورای شهر تهران معتقد هستیم درباره مسائل مربوط به شهر و مجموعه شهری تهران باید با اخذ نظر اعضای شورای شهر تهران تصمیم گیری شود و شورای عالی شهرسازی و معماری بدون مشورت با اعضای شورای شهر تهران تصمیم گیری نکند که این موضوع مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و مقرر شد که لغو، عدم لغو یا تعدیل مصوبات هشت بندی در جلسه شورای شهر بررسی شود.