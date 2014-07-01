به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 20 تیرماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)- یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جلالی بهار (البرز) علی حاج آقا نیا (مازندران)

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور، عباس دباغی، بهنام احسان پور (مازندران) حسن مرادقلی (تهران) دانیال حجتی (گلستان)

65 کیلوگرم: میثم نصیری (اردبیل) علی اصغر جبلی (گلستان)

70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، حمیدرضا زرین پیکر (تهران) پیما یاراحمدی (لرستان) نیما الهی قادی (مازندران)

74 کیلوگرم: رضا افضلی (کرمانشاه) عزت اله اکبری، مرتضی رضایی، مهدی تقوی (مازندران) علیرضا قاسمی (تهران) محمد مکتب دار (خراسان شمالی)

86 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، محمدجواد ابراهیمی (مازندران) میثم مصطفی جوکار (همدان) سعید ریاحی (گلستان) احسان لشکری(قزوین)

97 کیلوگرم: رضا یزدانی، حامد طالبی زرین کمر، سینا غنی زاده (مازندران) امیر محمدی (خراسان شمالی)

130 کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی، سیدرضا موسوی، جعفر شمس ناتری، عبداله قمی (مازندران) پوریا رحمانی (فارس)

سرمربی: رسول خادم

مربیان تیم ملی: رضا لایق (قزوین) علی اکبر دودانگه (تهران) امیر توکلیان (خراسان رضوی) حسین نقیبی (مازندران) همچنين مربیان سازنده به معرفی هیأتهای استان کرمانشاه، مازندران، تهران

پزشک: داود آزادبخت

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: محمد کواری

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

سرپرست: علی بیات