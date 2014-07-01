سيدرضا جابري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعزيرات حکومتي در تحقق شعار اقتصاد مقاومتي کمک به اقتصاد دولت و تنظيم امور اقتصادي ملت تاثير به سزايي دارد و برنامه خاص و مدوني براي تنظيم امور اقتصادي و بازار داريم که تا پايان سال تدوين شده است.

وي ادامه داد: برنامه اي از وزير دادگستري و رئيس تعزيرات ابلاغ شده است تا بازار که مهمترين قسمت اقتصاد مردمی است را به نوعي کنترل کنيم تا فشاري به مردم وارد نشود.

مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان با اشاره به اينکه ما باید اقتصاد خانوارده ها را تنظيم مي کنيم، بیان کرد: با هرنوع تخلف و سوء استفاده اي در حدود قانون برخورد به شدت برخورد مي کنيم، برنامه ما اين است که اجازه ندهيم اجحافي در حق مردم شود.

اعلام شکایت از طریق سامانه 124

وي با بيان اينکه برنامه ابلاغي از مرکز را پيگيري خواهيم کرد، تصريح کرد: بعد از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، در سراسر استان آمادگي کامل داريم و شعب کشيک فعال هستند و از رسانه ها انتظار داريم که به هم استاني ها اطلاع رساني کنند تا از طريق سامانه 124، مراجعه حضوري و اعلام شکايت، تخلفاتي را که مشاهده مي کنند به ما اطلاع دهند.

جابري با اشاره به اينکه درخواست کمک از مردم برای مقابله با تخلفات را داريم، عنوان کرد: تعداد بازرسان ما در سطح استان کم است و اگر اين مسئله به سطح مردم برسد و هر يک از هم استاني ها يک بازرس باشند کمک بسيار بزرگي به سازمان تعزيرات حکومتي مي شود.

وي تاکید کرد: مردم اگر اجحافي در حق شان مي شود بي تفاوت از کنار آن نگذرند حتي اگر نمي خواهند به عنوان شاکي خصوصي باشند حداقل گزارش آن را بدهند.

مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان عنوان کرد: تعزيرات حکومتي زير مجموعه وزارت دادگستري است و وظايف متعددي در رسيدگي به شکايات در دو بخش عمومي و خصوصي دارد.

وي با بيان اينکه سازمان تعزيرات حکومتي تاکنون عملکرد مطلوبي داشته است، گفت: اين سازمان فراتر از حيطه وظايف خود که صرفا رسيدگي به تخلفات است، گام برداشته و در بحث نظارتي نيز ورود پيدا کرده، زيرا مجموعه سازمان تعزيرات حکومتي در قبال مردم وظایفی دارد و بايد با تخلفات موجود بدون هيچ گونه اغماضي برخورد کند.

از متخلفان به سادگی نمی گذریم

اين مقام مسئول ادامه داد: در همين راستا به طور قاطع و قانونمند از حقوق شهروندي در مقابل متخلفان اقتصادي و کساني که سلامت جامعه را در مقابل منافع و مطامع شخصي به مخاطره مي اندازند دفاع و به سادگي از آنها نمي گذریم.

وي با بيان اينکه سازمان تعزيرات حکومتي خوزستان از نظر ميزان پرونده هاي وارده داراي رتبه سوم بعد از تهران و خراسان رضوي است، اظهار کرد: در سال گذشته 37 هزار پرونده به اين سازمان ارسال شد که بالغ بر 99 درصد آنها رسيدگي و متخلفان جزاي نقدي، تعطيلي محل کسب، پلمپ واحد صنفي، نصب تابلو و... محکوم شدند.

جابري بيان کرد: عمده تخلفاتی که از سوی ما مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ گرانفروشي و عدم درج قيمت بوده است و البته تقلب در کسب، کم فروشي، عرصه خارج از شبکه و احتکار نيز در سطح پائيني در قالب عدم اعلام موجودي کالا وجود داشته است.

وي با تاکيد بر اينکه بايد اعتماد مردم نسبت به رسيدگي به گزارشات آنها جلب شود، گفت: سامانه 124 در خدمت مردم است و مردم مي توانند با تماس با اين شماره، گزارشات خود را اعلام کنند.

مديرکل تعزيرات حکومتي خوزستان ضمن قدرداني از تعامل سازنده مردم و دستگاه هاي اقتصادي با اين سازمان به منظور نظارت و کنترل بازار بيان کرد: بازرسيهاي صورت گرفته در سطح استان ربطي به تعزيرات حکومتي ندارد و زير نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند. اين اداره صرفا مرجعي براي رسيدگي به شکايات و موضوعات مطروحه است.

افزایش قمیت مواد پروتئینی

جابری به آغاز ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به شروع ماه مبارک رمضان، شاهد افزایش قیمت مواد پروتئینی بودیم. جلسه ای برگزار خواهد شد تا در رابطه با افزایش نظارت ها بر بازار تصمیماتی اتخاذ شود.

وی گفت: همچنین در هر جای استان که قرار باشد نمایشگاه عرضه کالا به مناسبت ماه رمضان برپا شود، علاوه بر ماموران بازرسی، رئیس شعبه سیار نظارت و بازرسی نیز در محل برپایی نمایشگاه حضور مستمر خواهد داشت.