به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی در گفتگو با پایگاه عراقی المسله اعلام کرد: شب گذشته (دوشنبه) چهار گلوله خمپاره به نزدیکی مرقد امامین عسکریین (ع) در شهر سامرا اصابت کرد که باعث شهید و زخمی شدن چندین نفر شد.

این منبع امنیتی به شمار دقیق زائران به شهادت رسیده و زخمی شدگان این حمله وحشیانه گروههای تروریستی اشاره ای نکرد.

دیگر تحولات امنیتی عراق به شرح زیر است:

- منابع امنیتی در عراق از کشته شدن 40 عضو داعش که در بین آنها هفت انتحاری حضور داشته در شهر تکریت در نزدیکی سامرا خبر دادند. در این حمله ارتش 35 خودرو تروریستهای داعش در جاده حد فاصل واسط تکریت نیز منهدم شد.

- جنگنده های سوخوی روسی که تحویل عراق شده است از روز گذشته عملیات خود را با بهره گیری از تجارب خلبانهای عراقی آغاز کردند.

- بیش از 50 عضو داعش از جمله برخی سرکردگان آنها در حمله ارتش عراق در شرق موصل به هلاکت رسیدند.