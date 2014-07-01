به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی افزود: این بار سقفی برای مدت مذاکرات تعیین نشده، مگر تا 20 ژوئیه (29 تیر) که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه برنامه اقدام مشترک است.
وی گفت: ما و همه طرفها در 1+5 ، آقای ظریف و خانم اشتون از 11 تا 29 تیر در وین از فرصت موجود استفاده میکنیم تا به توافق نهایی برسیم.
عراقچی افزود: طبق روال، جلسات رسمی در ساختمان سازمان ملل متحد در وین و جلسات غیررسمی در هتل برگزار میشود.
وی که با واحد مرکزی خبر گفتگو می کرد گفت: پیشبینی خاصی برای برگزاری جلسات دو و چندجانبه با هیئتهای مذاکره کننده نشده اما طبیعت مذاکرات به نحوی است که چون ما با 6 کشور طرفیم ، طبعاً هر جا احساس نیاز کنیم که لازم است با هیئتی جداگانه صحبت کنیم یا با دو هیئت، نشست سهجانبه داشته باشیم این کار را انجام خواهیم داد.
معاون وزیر امور خارجه، نخستین اصل مد نظر برای تیم مذاکرهکننده هستهای را حفظ عزت و استقلال همهجانبه کشورمان به ویژه در عرصههای سیاسی، اقتصادی، علمی وفنی دانست.
عراقچی افزود: با تأکید بر این اصول تلاش خواهیم کرد به راه حلی عادلانه و منطقی برسیم و با تثبیت حقوق مردم ایران به عنوان اولویتی اساسی، این مذاکرات را با اقتدار، سربلندی، افتخار و پیروزی پشت سر بگذاریم.
وی همچنین با قدردانی از حمایت مردم از تیم مذاکرهکننده هستهای گفت: مردم با صبوری مذاکرات را پیگیری میکنند و با محبت به ما روحیه میدهند و هر جا با آنان مواجه میشویم با قوت از ما میخواهند با حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور در پی حل مسئله هستهای باشیم.
عراقچی افزود: همه طالب این هستند که با حفظ این اصول، اگر راه حلی پیدا شود، این مشکل غیرضروری که ایجاد شده است حل و فصل و تنشها کم شود و ما حتماً با همین منش حرکت خواهیم کرد.
عراقچی:
مذاکرات ایران و 1+5 از فردا آغاز میشود/ تداوم مذاکرات تا پایان مهلت توافق ژنو
معاون حقوقی و امور بینالملل وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات هستهای با ۱+۵ از فردا در وین آغاز میشود و به مدت 20 روز ادامه می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی افزود: این بار سقفی برای مدت مذاکرات تعیین نشده، مگر تا 20 ژوئیه (29 تیر) که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه برنامه اقدام مشترک است.
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