به گزارش خبرنگار مهر، به رغم آنکه متولیان امر بارها تاکید کرده اند که آلاینده های میکروبی در آب آشامیدنی مرکز استان وجود ندارد اما همچنان مردم نگران مصرف آب آشامیدنی در شهر ساری هستند.

درحال حاضر 10 آزمایشگاه کنترل کیفی آب در مازندران فعال هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای شهری مازندران، در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آب آشامیدنی شهر ساری دارای آلاینده‌های میکروبی نیست اظهار داشت: این آمادگی را داریم تا مسئولان شهری و اصحاب رسانه از آزمایشگاه‌های این شرکت بازدید کنند.

ذبیح الله ذاکری با اشاره به اینکه آزمایشگاه‌های این شرکت آب را از لحاظ کیفیت و آلاینده‌های میکروبی کنترل می‌کنند، خاطرنشان کرد: شبکه‌های بهداشت استان نیز این کار را انجام می‌دهند.

وی توزیع آب سالم و بهداشتی را از دغدغه این شرکت دانست و تصریح کرد: آب تولیدی و توزیع شده در بین مشترکان سالم و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

آب ساری قابلیت شرب دارد

مدیرعامل شرکت آبفای شهری مازندران، کنترل کیفی آب را یکی از اولویتهای شرکت آبفاشهری دانست و تصریح کرد: با آزمایشات صورت گرفته اثبات شد آب شرب شهرستان ساری قابلیت شرب دارد و شهروندان ساری بدون نگرانی می توانند آب را مصرف نمایند.

ذاکری، به وجود ۱۰ آزمایشگاه کنترل کیفی آب در استان اشاره کرد و اظهار داشت: آزمایشات کنترل کیفی آب به صورت روزانه انجام می شود.

وی، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب در راستای بهبود کیفیت آب شرب شهروندان به صورت دوره ای و برنامه ریزی شده نسبت به شست و شو و خروج رسوبات از سیستم آبرسانی اقدام می نماید

مدیرعامل شرکت آبفای شهری مازندران، گفت: کلر به عنوان ماده گندزدای متعارف مورد مصرف برای آب شرب، دوز مصرف آن مطابق استاندارد آب آشامیدنی 1053 تعیین شده و در این محدوده آزمایشات متنوعی بر روی نمونه های آب انجام می شود که با دوز تزریق تعریف شده ( در تماس با آب و محلول در آب) هیچگونه مشکل کیفی برای آب و سلامت افراد جامعه ایجاد نمی کند.



میزان سختی آب در حد مجاز و استاندارد است



کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تعریف آب آشامیدنی گفت: آب آشامیدنی آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت برای سلامت انسان ایجاد نکند.



رستم مژده، با بیان اینکه سختی آب دو دسته موقت و دایم تقسیم می شود، افزود: سختی موقت آب، بخشی از سختی آب است که از وجود بی کربنات های کلسیم، منیزیم در آن ناشی می شود و تنها با عمل جوشاندن می توان آن را برطرف کرد.



وی، ادامه داد: سختی دائم آب به وجود نمک هایی غیر از بی کربنات فلزهای موجود در آب مربوط است و با عمل جوشاندن آب از بین نمی رود، بلکه برای از بین بردن آن باید از مواد شیمیایی مناسب استفاده کرد.

مژده، اظهارداشت: مجموع سختی موقت و سختی دائم را، سختی کل آب می گویند ، طبق استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ملی ایران ، حداکثر مطلوب سختی کل در آب آشامیدنی بر حسب کربنات کلسیم 200 و حداکثر مجازآن 500 میلی گرم در لیتر توصیه شده است.



کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی، با تاکید بر اینکه سختی، عوامل زیبا شناختی آب به شمار می رود، گفت: به طور قطع نمی توان گفت سختی آب در بروز بیماریها موثر است.



وی، با اشاره به استحصال آب در مازندران توسط شرکت آب وفاضلاب شهری استان از چاه های عمیق اظهارداشت: آبی که از چاه های عمیق استحصال می شود آلودگی میکروبی ندارند.

مژده، با بیان اینکه تامین آب آشامیدنی در استان اکثراً از چاه های عمیق به دست می آید، ادامه داد: این چاه ها بر اساس آیتم های تعریف شده از نظر کیفیت توسط ارگان های ذیربط بررسی می شوند و با طی مراحلی نظیر کلرزنی به دست مصرف کننده می رسند.



وی، با تاکید بر اینکه شرکت آبفای شهری مازندران نیز همواره کیفیت بهداشتی آب را ارزیابی می کند ، تصریح کرد: با عنایت به وظیفه حاکمیتی مرکز بهداشت کنترل کیفی آب در بخش بهداشتی از 3طریق انجام می شود، مرحله اول کنترل کلر باقیمانده آب که به صورت روزانه صورت می گیرد، مرحله دوم کنترل میکروبی آب که ماهانه انجام می شود و مرحله سوم کنترل شیمیایی آب که شامل بررسی میزان فلزات سنگین در آب است که به صورت سالانه و یا حسب مورد درخواست صورت می گیرد.



مژده، بیان داشت: در هر شهرستانی یک آزمایشگاه کنترل کیفی آب در سیستم بهداشتی وجود دارد که وظیفه آن کنترل کیفی آب شرب مصرف کنندگان از لحاظ میکروبی می باشد.



کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی، با تاکید بر اینکه کلر سنجی توسط تمامی کارشناسان بهداشتی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: حدمجاز کلر 2دهم تا 8 دهم میلی گرم در لیتر است که در مواقع اضطراری و شرایط بحران این میزان طبق دستورالعمل و استانداردها قابل افزایش است.



مژده، تصریح کرد: برای کنترل شیمیایی آب آیتم های زیادی تعریف شده که بخشهای مورد نیاز از طریق آزمایشگاه مرجع در مرکزبهداشت استان و یا آزمایشگاه های مورد تایید مرکز سلامت محیط و کار قابل انجام است.

وجود سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط

وی، به وجود سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط دردانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره کرد و افزود: از طریق این سامانه وضعیت سنجش کلر باقیمانده آب در سطح استان و وزارت بهداشت قابل پیگیری و رصد است.

مژده، با بیان اینکه آب ساری از نظر کیفیت قابل شرب است، ادامه داد: در شهرساری و تمامی شهرهای استان مشکل میکروبی دیده نشده است و خصوصیات شیمیایی آب مصرفی مردم نیز مطابق با استانداردهای تعریف شده (ملی و WHO) است.

وی، بابیان اینکه از نظر شیمیایی طی دو سال گذشته برخی از منابع آب شهری استان از حیث کاتیون ها ، آنیون ها و فلزات سنگین نمونه گیری شد و در آزمایشگاه های معتبر مورد تایید مرکز سلامت مورد بررسی قرار گرفت گفت: نتیجه این بررسیها نشان داد که موارد سنجش شده در آب شرب نمونه های ارسالی در حد استاندارد بوده است .

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی، بر نظارت کارشناسان بهداشتی در کیفیت آب آشامیدنی مردم تاکید و تصریح کرد: همکاری وتعامل بین بخشی خوبی بین کارشناسان بهداشتی و آب وفاضلاب شهری استان وجود دارد که در زمینه توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به مردم تلاش می کنند.

مژده، خاطرنشان کرد: آبی که مردم استان به ویژه شهرساری مصرف می کنند از نظر بار میکروبی و شیمیایی مشکلی ندارد و میزان سختی آن نیز در حد مجاز می باشد.

شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران تامین آب حدود 350 هزار جمعیت شهر را بر عهده دارد که از این تعداد 73 هزار مشترک و 120 هزر انشعاب در شهر ساری است.

در این شهرستان 766 کیلومتر طول شبکه آب، 45 هزار متر مکعب مخزن و در حال حاضر این شهرستان از آبهای زیرزمینی با 1200 لیتر در ثانیه استفاده می کنند.