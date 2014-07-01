علي عابدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بيمه صنعتگران از جمله اقدماتي بود كه بايد براي صنتعگران صنايع دستي خراسان شمالي صورت مي گرفت که با پیگیری های انجام شده این موضوع در سال گذشته عملیاتی شد.

وي در خصوص شرایط بيمه شدن صنعتگران صنايع دستي استان اظهار كرد: صنعتگران علاوه بر اينكه بايد از اداره كل ميراث فرهنگي استان كارت شناسايي و مجوز بگيرند بايد داراي كارت مهارت از اداره كل آموزش فني و حرفه اي نيز باشند.

به گفته اين مسئول داشتن كارگاه صنايع دستي فعال نيز از جمله شرايط برخورداري از بيمه محسوب مي شود.

عابدي گفت: صنتعگران پس از اخذ كارت مهارت فني و حرفه اي به اداره كل تامين اجتماعي معرفي مي شوند و مراحل بيمه تامين اجتماعي خود را طي مي كنند.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي خراسان شمالي تصريح كرد: همچنين براي برخورداری صنتعگران استان از بیمه تکمیلی، با يكي از شركت هاي بيمه آزاد قراردادی منعقد شده تا این افراد بتوانند از مزاياي بيمه تكميلي نيز بهره مند شوند.

علي عابدي پاراكلينيك، جراحي، چشم پزشكي، دندانپزشكي و ... را از جمله خدمات طرح بيمه تكميلي صنعتگران صنايع دستي استان عنوان كرد.

اين مسئول در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي با اشاره به اينكه صنعتگران استان به صورت ماهانه حقوقي دریافت نمی کنند، بيان داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته با شركت بيمه طرف قرارداد مقرر شد تا اين افراد به صورت شش ماهه اول و دوم حق بيمه خود را پرداخت كنند.

وي حق بيمه هر نفر را 260 هزار ريال اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در خراسان شمالی 15 هزار نفر در بخش تولید صنایع دستی فعالیت دارند که حدود نیمی از آن ها دارای کارت صنعتگری هستند.

این استان که سکونتگاه اقوام مختلف کرد، ترکمن، ترک، فارس و تات است در زمینه صنایع دستی تولیدات متنوع و گونا گونی دارد.