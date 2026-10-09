فرماندار زهک: معیشت مرزنشینان پایه امنیت پایدار سیستان است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ، ظهر جمعه در حاشیه بازدید رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و استاندار سیستان و بلوچستان از مرز و پایانه مرزی، مهم‌ترین مطالبات شهرستان را در حوزه امنیت، توسعه اقتصادی مرز و بهبود معیشت مردم تشریح کرد.

فرماندار زهک، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مرز، بهره‌مندی مرزنشینان از فرصت‌های تجاری و اقتصادی را ضروری دانست و بر لزوم فراهم‌کردن زمینه فعالیت مردم در این حوزه برای افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد.

فعال‌سازی بازارچه‌ها و تسهیل فعالیت کشاورزان

فرماندار زهک فعال‌سازی و رونق بازارچه‌های مرزی در مناطق مختلف سیستان را از مطالبات مهم منطقه برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت بازارچه‌ها می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد خانوارهای مرزنشین کمک کند.

تسهیل تردد کشاورزان به اراضی زراعی آن سوی دیوار مرزی و رفع موانع دسترسی آنان به زمین‌های کشاورزی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

جهانتیغ همچنین بر ضرورت پاکسازی و ساماندهی جاده‌ها و مسیرهای مرزی از ماسه‌های بادی برای تسهیل تردد و کاهش مشکلات دسترسی مردم تأکید کرد.

پیگیری حق‌آبه و تقویت مراودات مرزی

وی تقویت تعاملات اقتصادی و تسهیل مراودات و رفت‌وآمدهای مرزنشینان در چارچوب ضوابط قانونی را از دیگر مطالبات منطقه عنوان کرد و خواستار توجه به ظرفیت‌های مرزی برای تقویت ارتباطات و پیوندهای اجتماعی مردم دو سوی مرز شد.

فرماندار زهک همچنین پیگیری جدی حق‌آبه سیستان را از مطالبات اساسی مردم منطقه دانست و بر اهمیت تأمین آب در پایداری کشاورزی، حفظ معیشت خانوارها و بهبود شرایط زیستی منطقه تأکید کرد.

جهانتیغ با تأکید بر ضرورت پیگیری این مطالبات در سطح ملی خاطرنشان کرد: مرز باید علاوه بر نقش‌آفرینی در تأمین امنیت، بستری برای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم مرزنشین باشد.