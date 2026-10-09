به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان به همراه فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زهک از روند تکمیل و آماده‌سازی پارک بانوان این شهر بازدید کردند.

در جریان این بازدید، فرماندار زهک گزارشی از آخرین وضعیت پروژه و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و بر رفع نواقص باقی‌مانده، تکمیل عملیات زیباسازی و آماده‌سازی فضای داخلی مجموعه برای بهره‌برداری تأکید شد.

پارک بانوان؛ فرصتی برای توسعه نشاط اجتماعی

روح الله جهانتیغ، فرماندار زهک با اشاره به اینکه ایجاد فضای تفریحی و ورزشی ویژه بانوان از اولویت‌های شهرستان بوده است، از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان استانی و نمایندگان مردم برای اجرای این پروژه قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: با تکمیل اقدامات باقی‌مانده، این مجموعه به‌زودی در اختیار بانوان و خانواده‌های زهکی قرار می‌گیرد.

تأکید بر تسریع در تکمیل پروژه

عطا الله اکبری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان نیز پارک بانوان زهک را زیرساختی ارزشمند برای شهرستان در راستای تقویت نشاط اجتماعی دانست و بر تسریع در تکمیل مراحل پایانی آن تأکید کرد.

بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر بانوان به فضای اختصاصی ورزش و تفریح را فراهم کند و به توسعه امکانات اجتماعی و بهبود شرایط گذران اوقات فراغت خانواده‌ها در زهک کمک کند.