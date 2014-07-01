به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در هفتاد و هفتمین جلسه علنی در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبق طرح تفصیلی، جمعیت تهران طی یک افق 10 ساله باید به 9 میلیون و 200 هزار نفر برسد، گفت: در این طرح پیش‌بینی شده است که در موارد بحرانی جمعیت نهایتا به 10 و نیم میلیون نفر افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه گزارشات به دست آمده نشان می‌دهد که جمعیت تهران به موجب تحقق طرح تفصیلی به 13 میلیون نفر می‌رسد، تصریح کرد: این 13 میلیون نفر ناشی از جمعیت واحدهای مسکونی بوده و به میزانی که تعداد واحدهای مسکونی بارگذاری خواهد شد، جمعیت تهران به 13 میلیون نفر خواهد رسید.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به جلسه روز گذشته شورای عالی شهرداری و معماری اشاره کرد و افزود: در این جلسه مغایرت‌های طرح‌های تفصیلی و جامع مدنظر قرار گرفت. این در حالی بود که اواخر سال قبل در جلسه، موضوعی 8 بندی مطرح و مسائلی در ارتباط با لغو آن مدنظر قرار گرفت. بر این اساس قرار بود یک و نیم تا دو میلیون نفر به جمعیت تهران افزوده شود که با مخالفت ما، تصمیم بر این شد موضوع در کمیته‌های فنی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، نهایتا شهردار تهران و رییس شورای شهر توافق کردند که با توجه به مشکلات شهر که ناشی از افزایش جمعیت است و مسائل عدیده‌ای را در ارتباط با سرانه‌های هفت‌گانه و به ویژه شبکه حمل و نقل به وجود آورده است، سقف جمعیتی طرح تفصیلی حفظ و بیشتر از 10 و نیم میلیون نفر نشود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در آن زمان امکان‌سنجی دقیقی در ارتباط با مباحث مرتبط با جمعیت شهر تهران انجام نشده، خاطرنشان کرد: برج‌سازی‌ها در منطقه 22 طبق طرح تفصیلی نبوده و نهایتا براساس مصوبه هشت بندی شهرداری معتقد بود که یک و نیم میلیون نفر و شورای عالی معماری و شهرسازی اعتقاد داشت که دو میلیون نفر به جمعیت شهر تهران اضافه شود که اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی می‌خواستند مصوبه را ارسال کنند که با مخالفت ما مواجه شد و با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد نهایتا طرح به شورای شهر تهران ارجاع داده شود.

سالاری ادامه داد: ساخت‌وسازها در حریم و نیز در مناطقی همچون پردیس، پرند و دماوند سبب افزایش بارگذاری‌ها شده و مشکلاتی را در شهر ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه همزمان با حضور سلطانی‌فر در سازمان میراث فرهنگی طرح دو فوریتی در مورد سطح اشغال، میزان بارگذاری در طرح تفصیلی مدنظر قرار گرفت، گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مساله است و دوستان شهرداری باید با توجه به اهمیت موضوع، بحث را تسریع کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد که طرح ویژه‌ای در ارتباط با بافت‌های تاریخی تهیه و به سازمان میراث فرهنگی ارائه شده و در مورد حصار ناصری نیز باید طرح موضعی توسط سازمان میراث فرهنگی ارائه شود و متقابلا با همکاری شهرداری و این سازمان همراه باشد.