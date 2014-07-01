به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع محلی در شهر موصل روز گذشته اعلام کرد که تروریست های داعش در جنایتی جدید دستان دو کودک و نوجوان را قطع کردند و مادر یکی از آنها را کشتند.

این افراد زیر 12 سال قرار داشتند و به علت قطع دستان آنها اشاره ای نشده است. تروریست های داعش پیش از 4 زن مسیحی را در موصل اعدام کرده بودند.

گروه تروریستی داعش که از 20 خرداد موصل دومین شهر بزرگ عراق را در اشغال دارد جنایات متعددی را طی 3 هفته اخیر مرتکب شده است. این گروه در آخرین اقدام خود از خانواده های ساکن در موصل خواسته است دختران خود را به عقد و ازدواج تروریست ها در بیاورند یا در غیر این صورت 30 هزار دلار پرداخت کنند.