به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده طی حکمی علی مژدهی را به سمت"ریاست کمیته استیناف" این باشگاه منصوب کرد. افشارزاده همچنین برابر با چارت سازمانی شرکت فرهنگی - ورزشی استقلال، غلامحسین زمان آبادی را به سمت"معاونت فرهنگی و اجتماعی" این باشگاه منصوب کرد. علاوه بر این، فرهاد نمدی مالک، امیر رفیعی، داوود توحید پرست و حسن مسجدی به عنوان اعضای کمیته فرهنگی و اجتماعی باشگاه استقلال منصوب شدند.

همچنین در ابلاغی جداگانه، مهدی پرهام به عنوان "مشاور عالی در امور سرمایه گذاری و اقتصادی" منصوب شد. علاوه بر این، افشارزاده محمدحسن خاوری‌نژاد را به سمت "سرپرستی کمپ " این باشگاه منصوب کرد. مرتضی کامرانی که پیش از این عهده‌دار این سمت بود، طی ابلاغی از سوی مدیر عامل به سمت معاونت سرپرستی کمپ باشگاه استقلال رسید.

در حکم دیگری، دکتر امین نوروزی به سمت "سرپرستی کمیته پزشکی" باشگاه استقلال منصوب شد. نوروزی سابقه همکاری 15 ساله‌ای را در زمینه پزشکی- ورزشی با باشگاه استقلال تهران داشته است. دکتر کاوه ستوده دیلمی، امیر عباس مهریزی، اکبر رضایی و مجید مبارکی به سمت عضویت در کمیته پزشکی باشگاه منصوب شدند.

امیر عرب هم با حکم افشارزاده به سمت "مشاور مدیرعامل و بازرس ویژه" این باشگاه منصوب شد.