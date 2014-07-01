به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی این جشنواره پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: نویسندگان می توانند بر مبنای شش محور موضوعی جشنواره اعم از سبک زندگی ایرانی و اسلامی، دفاع مقدس، مدیریت جهادی، انتظار و مهدویت، انقلاب اسلامی و زن و هویت اسلامی حداکثر سه اثر را در بخش اصلی و دو اثر را در بخش جنبی به دبیرخانه ارسال کنند.

سعید گودرزی افزود: آثاری که با محورهای نامبرده ارتباط موضوعی نداشته باشند داوری نخواهند شد و آثار ارسالی پیش از این فراخوان نباید در جشنواره یا مسابقه ای برگزیده شده باشند.

وی گفت: مهلت ارسال آثار تا 10 مرداد ماه 1393 خواهد بود.

وی ادامه داد: مرحله اول داوری یعنی تصویب آثار شرکت کننده در جشنواره 31 مرداد ماه 93 و مرحله دوم داوری یعنی انتخاب رتبه های اول تا سوم 16 شهریور ماه 93 خواهد بود.

دبیرعلمی هشتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان فارس در خصوص شرایط افراد متقاضی شرکت در این جشنواره، گفت: جشنواره در دو گروه سنی جوان (تا 29 سال) و بزرگسال (از 30 سال به بعد) آثار اعضای بسیج هنرمندان و اعضای بسیج دیگر اقشار و همچنین آثار اهل قلم را که عضو بسیج نیستند، می پذیرد و آثار به تفکیک گروه های سنی داوری خواهند شد.

گودرزی درباره جوایز اهدایی این جشنواره به نفرات برتر گفت: در بخش داستان کوتاه و بلند، رتبه های اول، دوم و سوم علاوه بر لوح تقدیر و تندیس به ترتیب هدیه نقدی 500 هزار تومان، 300 هزار تومان و 200 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: در بخش داستان پژوهی نیز سه نفر برتر علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، هدیه نقدی 200 هزار تومان برای نفر اول و مبلغ 150 هزار تومان برای نفر دوم دریافت خواهند کرد.

گودرزی در توضیح نحوه ارسال آثار گفت: متقاضیان باید فرم تقاضای شرکت در جشنواره را در آدرس اینترنتی daastan-bhf.ir تکمیل کرده و همراه با اثر در قالب سی دی به آدرس پستی شیراز-بلوار جمهوری-روبروی صدا و سیما کوچه 26 سمت چپ یا به آدرس الکترونیک daastan.bhf@gmail.comارسال کنند.

جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان استان فارس عنوان کرد: آثار برگزیدگان برتر بخش داستان نویسی جشنواره به مرحله کشوری راه می یابند و بخش داستان پژوهی فقط تا مرحله استانی داوری خواهند شد.

گودرزی اظهار کرد: آثار توسط نویسندگان بخش اصلی در روز برگزاری جشنواره کارگاه داستان، خوانش می شوند و هر نویسنده فرصت دارد حداکثر در 15 دقیقه اثرش را در کارگاه خوانش نماید و سپس پذیرای پرسش و پاسخ داوران باشد.

وی در ادامه گفت: نویسندگان بخش جنبی نیز در روز برگزاری جشنواره چکیده و یافته های مقاله/ کتاب را در نشست هم اندیشی داستان پژوهی خوانش به مدت 15 دقیقه خوانش خواهند کرد و سپس پذیرای پرسش و پاسخ داوران خواهند بود.

گودرزی همچنین درباره بخش جنبی جشنواره گفت: مقالات درج شده در وبلاگ ها و سایت ها در این جشنواره ارزشیابی نخواهند شد.