  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

صادرات ۵ میلیون تن فرآورده نفتی با ثبت عملیات ۳۲۵ کشتی در هرمزگان

صادرات ۵ میلیون تن فرآورده نفتی با ثبت عملیات ۳۲۵ کشتی در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ثبت عملیات ۳۲۵ فروند کشتی و صادرات پنج میلیون و ۱۴۰ هزار تن فرآورده نفتی در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، اظهار کرد: در شش‌ماهه سال جاری با وجود جنگ و تشدید محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا روند صادرات فرآورده‌های نفتی کشور بدون توقف کامل ادامه داشته است.

وی افزود: در این مدت عملیات ۳۲۵ فروند کشتی با جابه‌جایی پنج میلیون و ۱۴۰ هزار تن فرآورده نفتی به ثبت رسیده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ادامه داد: بررسی روند فعالیت‌های صادراتی نشان می‌دهد با وجود چالش‌های موجود در مسیر تجارت خارجی، محدودیت‌های مالی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، جریان صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان برقرار بوده و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه استمرار داشته است.

محمدحسینی تختی، خاطرنشان کرد: تداوم این روند بیانگر حفظ ظرفیت‌های صادراتی و استمرار فعالیت در بازارهای هدف، با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی است.

کد مطلب 6973332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها