صادرات ۵ میلیون تن فرآورده نفتی با ثبت عملیات ۳۲۵ کشتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، اظهار کرد: در شش‌ماهه سال جاری با وجود جنگ و تشدید محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا روند صادرات فرآورده‌های نفتی کشور بدون توقف کامل ادامه داشته است.

وی افزود: در این مدت عملیات ۳۲۵ فروند کشتی با جابه‌جایی پنج میلیون و ۱۴۰ هزار تن فرآورده نفتی به ثبت رسیده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ادامه داد: بررسی روند فعالیت‌های صادراتی نشان می‌دهد با وجود چالش‌های موجود در مسیر تجارت خارجی، محدودیت‌های مالی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، جریان صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان برقرار بوده و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه استمرار داشته است.

محمدحسینی تختی، خاطرنشان کرد: تداوم این روند بیانگر حفظ ظرفیت‌های صادراتی و استمرار فعالیت در بازارهای هدف، با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی است.