ورود سامانه بارشی جدید به زنجان از دوشنبه

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها، آسمان استان زنجان امروز قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات با افزایش ابر همراه می‌شود.

وی افزود: در این مدت، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد و وزش باد نسبتاً شدید نیز از پدیده‌های جوی مورد انتظار در برخی مناطق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه شرایط جوی استان در روز یکشنبه پایدارتر خواهد شد، ادامه داد: برای فردا بارشی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان در مقایسه با امروز از شرایط پایدارتری برخوردار خواهد بود.

رحمان‌نیا با اشاره به تغییرات جوی روزهای آینده تصریح کرد: از روز دوشنبه سامانه بارشی دیگری وارد منطقه می‌شود که فعالیت آن در روز سه‌شنبه تقویت خواهد شد و در طول فعالیت این سامانه، وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

وی همچنین درباره تغییرات دمایی استان گفت: دمای کمینه هوا در صبح روز یکشنبه با کاهش نسبی همراه خواهد بود، اما از صبح روز دوشنبه روند افزایشی دما آغاز می‌شود و این روند به‌تدریج ادامه خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در برخی مناطق، به‌ویژه هنگام تردد در مناطق مستعد بارش و رعدوبرق، توصیه‌های هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.