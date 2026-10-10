تخریب۲۰ کوخه شکار و کشف ۵۴ قطعه پرنده وحشی در غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان طی چندین مأموریت موفق به تخریب ۲۰ باب کوخه و کشف و ضبط ۱۰ بهله دلیجه ۲۵ قطعه قمری و ۱۹ قطعه بلبل خرما شدند.

وی افزود: پرندگان کشف شده پس از بررسی اولیه و اطمینان از سلامت آن‌ها در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی در مناطق مختلف استان، گفت: مأموران این یگان به صورت شبانه‌روزی و با اجرای گشت‌های واکنش سریع، گشت‌های دوره‌ای و منظم، دیده‌بانی‌های سیار و ثابت و گشت‌های پهپادی، مناطق و زیستگاه‌های استان را رصد می‌کنند.

شریفی از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست و شکار غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری، بیان کرد: این پرندگان در رأس هرم غذایی طبیعت قرار دارند و نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان، ادامه داد: پرندگان شکاری با تغذیه از پرندگان دانه‌خوار، جوندگان، خزندگان و حشراتی مانند ملخ، در کنترل جمعیت این گونه‌ها نقش دارند و کاهش جمعیت آن‌ها می‌تواند موجب افزایش گونه‌های آسیب‌رسان و وارد شدن خسارت به مزارع کشاورزی، باغ‌ها و نخیلات شود.

شریفی، خاطرنشان کرد: حفاظت از پرندگان شکاری و مقابله با شکار غیرمجاز، نقش مؤثری در حفظ تنوع زیستی و پایداری چرخه طبیعی دارد.