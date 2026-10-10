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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

تمرکز بر نیازهای واقعی «کف مدرسه» برای ارتقای آموزش عمومی قرآن

تمرکز بر نیازهای واقعی «کف مدرسه» برای ارتقای آموزش عمومی قرآن

دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: برای ارتقای آموزش عمومی قرآن، باید بر نیازهای واقعی «کف مدرسه» تمرکز کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمدرضا مسیب‌زاده، در نخستین جلسه کارگروه استانی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم شهرستان‌های استان تهران، با اشاره به جایگاه قانونی اقامه نماز در مدارس، ضمن شفاف‌سازی رویکردهای تربیتی در این حوزه، بر اختیاری بودن حضور دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فراهم‌آوری بستر اقامه نماز در مدارس از وظایف قانونی و برنامه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است، تصریح کرد: برگزاری نماز جماعت در مدرسه، یک فرصت تربیتی است، اما حضور دانش‌آموزان در این فریضه کاملاً اختیاری و داوطلبانه است. رویکرد مدارس باید همواره بر پایه دعوت، اقناع و ایجاد انگیزه و علاقه استوار باشد و هرگونه اجبار در این مسیر، با اهداف متعالی تربیت دینی در تضاد است.

مشاور وزیر و دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش عمومی قرآن را یکی از مأموریت‌های بنیادین دستگاه تعلیم و تربیت برشمرد و افزود: تحقق اهداف متعالی در حوزه آموزش قرآن، مستلزم شناسایی مسائل واقعی «کفِ مدرسه»، توانمندسازی تخصصی معلمان، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت دارالقرآن‌ها و مجموعه‌های مردمی، و به‌کارگیری شیوه‌های نوین و جذاب آموزشی است.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از رویکردهای صرفاً ستادی، خاطرنشان کرد: کارگروه‌های استانی باید از سطح گفت‌وگوهای نظری فراتر رفته و با ارائه راهکارهای اجرایی، عملیاتی و قابل‌سنجش، ظرفیت‌های ملی و استانی را به نیازهای واقعی مدارس پیوند دهند تا خروجی این هم‌افزایی، ارتقای ملموس و کیفی آموزش قرآن در سراسر مدارس باشد.

کد مطلب 6973334
زهرا ناری

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