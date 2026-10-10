به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زندی جوان نظرآبادی تکواندو ایران و یکی از بهترین ها جهان، رقابت های گرندپری موجو و بازیهای آسیایی را از دست داد تا در مسیر کسب سهمیه المپیک ۱۰۰ امتیاز مهم را از دست بدهد.

تعدد سفرهای تیم ملی و وزن کم کردن های مداوم باعث تحلیل رفتن قوای بدنی دلیل اصلی و مهم او شد تا از دست دادن این دور تورنمنت با اهمیت بود. اما تهمیدات کادر فنی در مدت زمان کمی او را به کورس قهرمانی بازگرداند.

زندی در کنار حاج موسایی و سلیمی یکی از امیدهای مسلم تکواندو ایران برای درخشش در بازیهای المپیک است و در پاریس این موضوع را به اثبات رساند.

وی در این رقابت ها بعد از یک دور استراحت که خیلی در این موفقیت موثر بود، مهدی رزمیان، «ایساکا» از نیجریه و «رودریگوئژ» اسپانیایی را با قدرت شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد تا برای کسب مدال طلا «تائه جوون پارک» کره ای را پیش رو داشته باشد.

این کره ای با در اختیار داشتن طلای جهان و المپیک در گرندپری ۲۰۲۳ پاریس به زندی باخته بود و با هدف جبران آن شکست به مصاف زندی آمده بود، اما بعد از ۳ سال دوباره به جوان خوش تکنیک کشورمان باخت تا چهارمین شکست خود را برابر تکواندوکاران ایرانی را تجربه کند. «پارک» پیش از زندی، دو بار هم به مهدی حتج موسایی باخته بود.

زندی از پاریس در کنار مدال طلا، ۶۰ امتیاز با ارزش را نیز به اندوخته های خود افزود تا جایگاه خود را در جمع مدعیان رسیدن به سهمیه المپیک تثبیت کند. این طلا یک نکته مهم دیگر برای زندی داشت و اینکه حضور او را در مرحله نهایی رقابت های گرندپری قطعی کرد، رقابت هایی طلای آن می تواند به صورت کامل حذف در «موجو» و «ناگویا» را جبران کند.