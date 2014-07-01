به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری ظهر سه شنبه در نشست مدیریت بحران و کمیته تامین آب شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان، با اشاره به اینکه فرونشست زمین سمنان را تهدید می کند اظهار داشت: این امر در سالهای آینده می تواند خسارتهای بزرگی به تاسیسات زیربنایی وارد کند.

وی گفت: کاهش قریب 50 درصدی بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلندمدت و احتمال افزایش دمای هوا در فصل تابستان موجب افت و کاهش شدید آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت استان سمنان شده است.

وضعیت آب 26 روستای استان سمنان در شرایط بحرانی قرار گرفت

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان سمنان با اشاره به ارتباط نزدیک تامین منابع آب شرب روستایی به چشمه ها و قنوات گفت: در حال حاضر 26 روستای این استان در شرایط بحرانی قرار گرفته است.

طاهری گفت: این روستاها شامل 11 روستای دامغان، شش روستای شاهرود، سه روستای سمنان، سه روستای میامی، یک روستای آرادان، یک روستای گرمسار و یک روستای شهرستان سرخه است.

وی گفت: سه شهر سمنان، شاهرود و شهمیرزاد نیز در فصل تابستان در شرایط کسری منابع آبی قرار می گیرند که باید تدابیری برای مقابله با این مشکلات اندیشیده شود.

خشکسالی مشکل جدی استان سمنان است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان سمنان افزود: خشکسالی مشکل جدی و بزرگ استان سمنان است که نیاز به کار علمی و فرهنگی دارد تا به مسایل پنهان این پدیده رسیدگی شود.

طاهری تبخیر بیش از حد و برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی در سال های گذشته را دلایل اصلی فرونشست زمین عنوان کرد و افزود: در بخش های مختلف مانند کشاورزی نیازمند تغییرات اساسی هستیم تا در آینده با مشکلات جدی تر مواجه نباشیم.

وی تغییر اقلیم و بارش های ناگهانی و نا به هنگام که با سیل همراه است را از دیگر بحران های کشور در شرایط فعلی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان فرهنگسازی و اطلاع رسانی و آگاهسازی لازم به شهروندان در مورد آسیب های خشکسالی و صدمات ناشی از فرونشست زمین را خواستار شد.

ادارات در اولویت صرفه جویی آب قرار دارند

فرماندار شهرستان سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ادارات در اولویت صرفه جویی آب قرار دارند، گفت: شروع زودتر ساعت کاری ادارات را به منظور صرفه جویی در میزان مصرف آب پیشنهاد دادیم که نیازمند موافقت مسئولان است.

حسن سعدالدین گفت: تمام تدابیر برای تامین آب در سمنان مانند تامین، مدیریت و استفاده از آب چاه های برخی ادارات انجام شده تا قطع آب رخ ندهد و مردم دچار مشکل نشوند.

وی گفت: به دليل اينكه سمنان شديدترين وضعيت خشكسالي در بين استان هاي كشور را دارد، از مسئولان اين استان مي خواهيم پيشنهاد تقليل بهاي برق مصرفي مردم استان را به مسئولان كشوري ارائه دهند.

ميزان مصرف آب سمنان در زمان اوج مصرف 849 ليتر بر ثانيه است

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به كمبود آب شهرستان سمنان در زمان اوج مصرف، افزود: ميزان مصرف آب در زمان اوج مصرف 849 ليتر بر ثانيه است.

سعدالدین با اشاره به جمعيت 200 هزار نفري شهرستان سمنان با احتساب حضور 20 هزار دانشجو و 14 هزار مهاجر افغان و نيز تامين آب روستاي مومن آباد كه زيرمجموعه شهرستان سرخه است ولي آب آن از منابع سمنان تامين مي شود، اظهار داشت: در حال حاضر ميزان آب تامين شده براي شهرستان سمنان 739 ليتر در ثانيه است.

وي با اشاره به خشك شدن دو حلقه چاه تامين آب شهرستان سمنان در سه ماه گذشته، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب 45 ليتر در ثانيه از منبع آب اين شهرستان كاسته شده است.

احتمال قطع برق در شهرستان سمنان

فرماندار شهرستان سمنان با بيان اينكه كمبود آب براي تابستان امسال قابل پيش بيني است، ادامه داد: احتمال قطع برق نيز وجود دارد.

سعدالدین با اشاره به نبود منبع آب براي منطقه شمال سمنان، اظهار داشت: در صورت قطع برق، آبرساني به مناطق شمالي شهر سمنان كه آب آن از گل رودبار و چشمه روزيه تامين مي شود با مشكل مواجه مي شود.

وی با بیان اینکه مردم در تابستان بیشتر باید در مصرف آب صرفه جویی کنند، گفت: کمبود آب در این شهرستان جدی است و مردم با صرفه جویی 15 تا 20 درصدی، به مدیریت آب در تابستان امسال کمک کنند.

استفاده از آب 24 حلقه چاه برای تامین آب شرب سمنان

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به کاهش 41 درصدی بارندگی در استان سمنان، گفت: این استان بیشترین کمبود بارندگی بین استانهای کشور را دارد.

سعدالدین استفاده از آب 24 حلقه چاه، آب چشمه های روزیه و گل رودبار را منابع آبی سمنان عنوان و تصریح کرد: کنترل هدر رفت آب از شبکه و آب بدون درآمد از برنامه های شرکت آبفای شهری است که پیشنهادهایی در این زمینه داشتند.

وی به تامین سر به سر آب مورد نیاز روستای دوزهیر در شرق شهرستان سمنان، گفت: در تامین آب روستاهای آبخوری و جام دچار مشکل هستیم.

خسارت 410 میلیارد ریال بخش کشاورزی سمنان از سیل خرداد ماه

فرماندار شهرستان سمنان این تدابیر را برنامه کوتاه مدت برای رفع کمبود آب شهرستان سمنان دانست و تکمیل پروژه سد فینسک را برنامه میان مدت و انتقال آب دریای خزر را برنامه بلند مدت برای تامین آب استان سمنان برشمرد.

سعدالدین میزان خسارت بخش کشاورزی از سیل خرداد امسال را 410 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: این سیل بی سابقه بود و در سالهای گذشته چنین رخدادی در سمنان نداشتیم که با این میزان خسارت به بخش های کشاورزی و تاسیسات زیربنایی همراه باشد.

وی افزود: میزان خسارت بخش کشاورزی از خشکسالی سال زراعی جاری نیز 300 میلیارد ریال برآورد شده است.

وحید قدس رئیس شبکه دامپزشکی سمنان نیز در این نشست با اشاره به شیوع بیماری ویروسی لمپی اسکین که دام سنگین به آن دچار می شود در 15 استان کشور، گفت: هیچ موردی از این بیماری در شهرستان سمنان گزارش نشده و آموزش ها و پیش بینی های لازم برای واکسیناسیون دام سنگین در این شهرستان انجام شده است.