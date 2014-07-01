دستور ملک عبدالله برای کمک 500 میلیون دلاری به مردم عراق!

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد: "ملک عبدالله" پادشاه عربستان دستور ارائه کمک 500 میلیون دلاری را به مردم عراق ارئه داده است.

یک منبع در وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در این باره اظهار داشت: ملک عبدالله تصمیم گرفته برای کمک به مردم عراق که از حوادث اخیر آسیب دیده اند 500 میلیون دلار کنار بگذارد.

وی مدعی شد: این کمک مالی بدون تبعیض میان اقشار مختلف عراقی از جمله آوارگان تقسیم خواهد شد.

وی از مطلع شدن "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل از کمک مالی عربستان به عراق خبر داد و افزود: ارائه این کمکها با نظارت سازمان ملل فقط به مردم عراق اختصاص خواهد یافت.



این در حالی است که مردم عراق از تروریستهای تکفیری مورد حمایت عربستان به شدت متضرر شده اند و اعلام کمک عربستان به مردم عراق در حقیقت یک اقدام فریبکارانه و فرافکنانه به شمار می رود.