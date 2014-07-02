به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن 13 فرد دیگر از جمله پنج نفر از اعضای پرسنل نیروی هوایی در جریان انفجار انتحاری در نزدیکی دانشگاه کابل خبر داد.

رسانه ها همچنین از کناره گیری جیمز دابینز از سمت نماینده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان در ماه جاری میلادی و جایگزینی "دانیل فلدمن" به جای وی خبر دادند.

دابینز که به عنوان نماینده ویژه سومالی، هائیتی و بالکان خدمت کرده است، در گفتگو با نیویورک تایمز درباره تحولات افغانستان همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از این کشور و بن بست کنونی در مذاکرات صلح با طالبان ابراز نگرانی کرد.

وی اختلافات میان نامزدهای انتخاباتی دور دوم را مهم خواند و گفت افغانستان بهترین موقعیت را برای مبارزه با بحران‌ های ناشی از تنش ‌های مذهبی، زبانی و قومی دارد اما اگر این بن بست حل نشود، اختلافات گسترده تر می شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمیسیون انتخابات طی نامه ای به 13 خواسته ستاد انتخاباتی عبدالله پاسخ رد داد. در پی این اقدام ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اعلام کرد از امروز تمام روابط خود با کمیسیون‌های برگزارکننده انتخابات قطع می‌کند و دیگر آنها را به رسمیت نمی‌ شناسد.

بر این اساس مسئولیت پیامدهای این تصمیم بر دوش رئیس جمهور و کمیسیون‌های انتخاباتی است. "نصرالله بریالی ارسلایی" رئیس ستاد انتخاباتی آقای عبدالله طی یک نشست خبری در کابل گفت کمیسیون انتخابات با ارسال نامه ای به این ستاد، تمامی خواسته هایی را که این ستاد به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فرستاده بود، رد کرده است.

به گفته ارسلایی این درخواست‌ ها شامل سیزده مورد و در رابطه با "عوامل تقلب" و "زمینه‌ سازی برای تقلب توسط کمیسیون انتخابات" بوده است.

خبر دیگر اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ضمن رد ادعاهای مطرح شده از سوی برخی از مقامات افغان در رابطه با دست داشتن نیروهای نظامی پاکستانی در جریان درگیریهای مسلحانه در منطقه سنگین هلمند این اتهامات را بی پایه و اساس خواند.