ابراز نگرانی سازمان ملل درباره استفاده از کودکان در جنگ/ 35 کشته و زخمی بر اثر انفجار در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی تی آی، سازمان ملل درباره کشتار کودکان، استفاده از آنها به عنوان سپرهای انسانی از سوی مائوئیست ها در هند و تهدید خشونت های جنسی علیه دختران هندی ابراز نگرانی کرد.



بر این اساس مائوئیست ها در جریان ناآرامی ها از دختران و پسران شش تا 12 ساله استفاده کرده اند. همچنین در جریان درگیری میان مائوئیست ها و نیروهای امنیتی 257 غیرنظامی و 101 نیروی امنیتی در سال 2013 در 998 حمله کشته شدند.



در همین رابطه سازمان ملل ضمن هشدار درباره وخامت اوضاع عراق و ادامه استفاده از کودکان در جنگ، سوریه، سودان جنوبی و آفریقای مرکزی را از جمله خطرناک ترین مناطق برای کودکان معرفی کرد.

لیلی زروقی نماینده ویژه سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت کودکان و پیشروی گروه تروریستی داعش در عراق، اوضاع این کشور را بسیار خطرناک توصیف کرد.



وی با اشاره به کشته شدن 248 کودک در جریان جنگ از سال 2008 تا 2013 تاکید کرد که بیشتر قربانیان در جریان حملات داعش بودند که اعضای این گروه تروریستی به طور آشکار حقوق کودکان را نقض می کنند.



خبر دیگر اینکه انفجار یک بمب در بازاری بین‌ المللی در مرکز مایدوگوری نیجریه 20 کشته و 15 زخمی برجا گذاشت که در جریان این انفجار همچنین جسد دو بمب‌گذار کشف شد.



خبرگزاری شینهوا نیز با اشاره به انفجار در ساعت شش در مرکز ایالت بورنو گزارش داد که این بمب گذاری نخستین حمله بزرگ از زمان آغاز ماه رمضان در نیجریه بوده است.