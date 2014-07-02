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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۶

برنامه تیم فوتبال جوانان اعلام شد؛

دوستی‌مهر 26 بازیکن را دعوت کرد/ جوانان 19 تیرماه به ترکیه می‌رود

دوستی‌مهر 26 بازیکن را دعوت کرد/ جوانان 19 تیرماه به ترکیه می‌رود

مرحله جدید از اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران از روز شنبه 14 تیرماه با حضور 26 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران از روز شنبه 14 تیرماه به مدت 5 روز در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود که علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال جوانان 26 بازیکن را جهت برگزاری اردوی آماده سازی دعوت کرد.

اسامی دعوت شدگان به این اردو به شرح زیر است:
میثم جودکی، ایمان سلیمی، محمدرضا کاوه و حسین مهربان، علی هزامی، ساسان جعفری‌کیا و کمیل حق‌زاده، یحیی نجاریان، پیام نیازمند، سیدمجید حسینی، ماهان رحمانی، احمد گوهری، علی قلی‌زاده، رضا جعفری، مهدی حسین‌زاده، امیر نصرآزادانی، مهدی صدقیان، میلاد داعی، آرمین سهرابیان، محمد روشندل، سعید عزت‌‌الهی، صادق محرمی، امیرمحمد مظلوم، مبین عزتی، یوسف سیدی و علی فتحیان

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز شنبه 14 تیرماه راس ساعت 14 خود را به کادرفنی در هتل آکادمی ملی فوتبال معرفی کنند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تیم فوتبال جوانان ایران روز پنجشنبه 19 تیرماه جهت برگزاری اردوی آماده‌سازی و انجام چند دیدار تدارکاتی به کشور ترکیه اعزام می‌شود. این اردو تا 29 تیرماه در ترکیه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2324146

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