به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان شامگاه دوشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی جوانان رفت و در این بازی به پیروزی رسید.

سپاهانی‌ها در این بازی که در ورزشگاه جروکان اصفهان برگزار شد، به مصاف تیم ملی جوانان رفتند و در نهایت توانستند با نتیجه یک بر صفر، به پیروزی برسند.

تک گل طلایی‌پوشان در این بازی توسط هادی عقیلی در نیمه نخست به پیروزی رسید و پس از آن سپاهانی‌ها تلاش کردند که گل‌های بیشتری به ثمر برسانند که با اخراج هادی عقیلی این اتفاق صورت نگرفت.

عقیلی پس از اخراج در نیمه دوم با اجازه کادر فنی بار دیگر به زمین مسابقه بازگشت.

این دیدار با حضور تعدادی از هواداران تیم سپاهان برگزار شد و این در حالی بود که پیش از آغاز بازی اعلام شده بود که هواداران در مسابقه حضور پیدا نمی‌کنند.

غیبت رحمان احمدی و احسان حاج‌صفی که به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در برزیل و مسابقات جام جهانی صورت گرفته بود، از دیگر حواشی این مسابقه به شمار می‌رفت.

هواداران سپاهان در این بازی بارها مهدی مهدوی‌کیا که در کادر تیم ملی جوانان حضور داشته را تشویق کردند.