به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، یکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات سیاه لس‌آنجلس هم بالاخره جای ابدی خود را در پیاده روی مشاهیر هالیوود به دست می آورد.

بیشتر افرادی که وارد فهرست شخصیت‌های پیاده روی مشاهیر می‌شوند ستاره‌هایی هستند که در فیلم‌ها بازی می کنند، بر صحنه‌ها ظاهر می‌شوند یا فیلم‌ها را کارگردانی می کنند، اما تعداد نویسنده‌های حاضر در این فهرست بسیار کم است. ری بردبری، دکتر زئوس، آدلا راجرز سن جانز و اوگدن نش از جمله معدود نویسندگان حاضر در این لیست هستند.

چندلر ابتدا یک رمان‌نویس و بعدها فیلمنامه‌نویس بود؛ مردی که شخصیت کارآگاه ویژه فیلیپ مارلو را خلق کرد. او بعد از اینکه شغل اجرایی‌اش در یک کمپانی نفتی را از دست داد، به عنوان نویسنده تمام وقت به کار پرداخت. او ابتدا داستان کوتاه می‌نوشت اما بعدها به نوشتن رمان روی آورد و اولین رمانش را سال 1939 منتشر کرد. از آثار او می‌توان به «خواب بزرگ»، «بدرود محبوب من»، «خداحافظی طولانی»، «بانوی دریاچه»، «خواهر کوچولو» و «پنجره بالا» اشاره کرد.

چندلر نویسنده هفت رمان و تعدادی داستان کوتاه است. داستان‌های او با شخصیت اصلی فیلیپ مارلو، یک کارآگاه خصوصی بسیار جذاب که از شهروندان ثروتمند و فاسد لس‌آنجلسی هم اخلاقیات بالاتری داشت، آنقدر هوادار داشت که هالیوود نمی‌توانست در برابر آنها مقاومت کند. به همین دلیل کتاب «خواب بزرگ» نه یک بار، بلکه دوبار تبدیل به فیلم سینمایی شد و در اولین فیلم، همفری بوگارت نقش مارلو را بازی کرد.

در بسیاری از اقتباس‌هایی که از داستان‌های مارلو انجام شدند، چندین بازیگر از جمله الیوت گولد، دیک پاول، رابرت مونتگمری، جیمز گارنر و رابرت میچم نقش این شخصیت را ایفا کردند. اما چندلر ارتباط خاصی با فیلم‌های سینمایی اقتباسی از آثارش نداشت و روی پروژه‌های فیلمنامه نویسی دیگر کار می‌کرد. بزرگترین آن‌ها اقتباس‌های آثار رمان‌نویس‌های دیگر بودند از جمله آن‌ها می توان به «غریبه‌ها در قطار» نوشته پاتریشا های اسمیت به کارگردانی آلفرد هیچکاک و «تاوان دوبرابر» نوشته جیمز ام. کین اشاره کرد.

ریموند تورنتون چندلر ژوئیه ۱۸۸۸ به دنیا آمد و مارس ۱۹۵۹ درگذشت. او به عنوان یکی از برترین نویسندگان رمان جنایی و پلیسی شناخته می شود و آثارش الهام‌بخش نویسندگان بعد از خودش در این ژانر شد. نویسندگان برجسته بعدی از مایکل چابون گرفته تا هاروکی موراکامی و پل آستر از او الهام گرفته‌اند.

در بیانیه ستارگان جدید هر چند اعلام شده در سال 2015 به 30 نفر در پیاده روی مشاهیر ستاره تعلق می گیرد، اما مشخص نکرده که جایگاه دقیق هر ستاره کجا خواهد بود.