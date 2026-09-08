افزایش ۲ برابری موارد آنفلوآنزا در کاشان و آران و بیدگل

امیرحسین مدبرتبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش موارد بیماری‌های حاد تنفسی در هفته‌های اخیر اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته در کشور و جهان، موارد بیماری‌های حاد تنفسی از جمله آنفلوآنزا و کرونا افزایش یافته است و در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان، شامل شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل، نیز به آستانه هشدار رسیده‌ایم.

وی ابراز کرد: تعداد موارد آنفلوآنزا در منطقه کاشان و آران و بیدگل نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است و بیشترین موارد بیماری‌های حاد تنفسی نیز مربوط به کودکان است.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه حدود ۳۹ درصد موارد بیماری‌های حاد تنفسی در کشور و همچنین در کاشان مربوط به کودکان است، ادامه داد: با توجه به بازگشایی مدارس و حضوری شدن کلاس‌ها از اول مهرماه و همچنین آغاز فصل سرد، احتمال رسیدن به پیک آنفلوآنزا و کرونا وجود دارد.

وی بر رعایت اصول پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی تأکید کرد و گفت: شست‌وشوی مکرر دست‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است و تهویه مناسب فضاهایی مانند مدارس نیز باید جدی گرفته شود.

مدبرتبار ادامه داد: در مدارس لازم است دست‌کم یک پنجره برای گردش مناسب هوا باز باشد. همچنین دانش‌آموزان و کارکنانی که بیمار هستند نباید در مدرسه یا محل کار حضور پیدا کنند، چرا که حضور افراد بیمار می‌تواند موجب انتقال و افزایش موارد بیماری شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات بهداشتی در اجتماعات اظهار کرد: افراد بیمار در مرحله نخست نباید در اجتماعات حضور پیدا کنند و در صورت ضرورت حضور، حتماً باید از ماسک استاندارد استفاده کنند. استفاده از ماسک برای سایر افراد نیز در چنین شرایطی توصیه می‌شود.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از افراد دارای علائم بیماری‌های حاد تنفسی خواست برای دریافت خدمات درمانی به نزدیک‌ترین درمانگاه محل سکونت یا پزشک مراجعه کنند و افزود: از مصرف خودسرانه و بیش از اندازه آنتی‌بیوتیک‌ها پرهیز شود و داروها با نظر پزشک مصرف شوند.

وی همچنین استراحت کافی و نوشیدن مایعات فراوان را، به‌ویژه برای افراد مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی در فصل سرد، مورد تأکید قرار داد.