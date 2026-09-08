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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

افزایش ۲ برابری موارد آنفلوآنزا در کاشان و آران و بیدگل

افزایش ۲ برابری موارد آنفلوآنزا در کاشان و آران و بیدگل

کاشان - رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: موارد آنفلوآنزا در کاشان و آران و بیدگل نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.

امیرحسین مدبرتبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش موارد بیماری‌های حاد تنفسی در هفته‌های اخیر اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته در کشور و جهان، موارد بیماری‌های حاد تنفسی از جمله آنفلوآنزا و کرونا افزایش یافته است و در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان، شامل شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل، نیز به آستانه هشدار رسیده‌ایم.

وی ابراز کرد: تعداد موارد آنفلوآنزا در منطقه کاشان و آران و بیدگل نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است و بیشترین موارد بیماری‌های حاد تنفسی نیز مربوط به کودکان است.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه حدود ۳۹ درصد موارد بیماری‌های حاد تنفسی در کشور و همچنین در کاشان مربوط به کودکان است، ادامه داد: با توجه به بازگشایی مدارس و حضوری شدن کلاس‌ها از اول مهرماه و همچنین آغاز فصل سرد، احتمال رسیدن به پیک آنفلوآنزا و کرونا وجود دارد.

وی بر رعایت اصول پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی تأکید کرد و گفت: شست‌وشوی مکرر دست‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است و تهویه مناسب فضاهایی مانند مدارس نیز باید جدی گرفته شود.

مدبرتبار ادامه داد: در مدارس لازم است دست‌کم یک پنجره برای گردش مناسب هوا باز باشد. همچنین دانش‌آموزان و کارکنانی که بیمار هستند نباید در مدرسه یا محل کار حضور پیدا کنند، چرا که حضور افراد بیمار می‌تواند موجب انتقال و افزایش موارد بیماری شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات بهداشتی در اجتماعات اظهار کرد: افراد بیمار در مرحله نخست نباید در اجتماعات حضور پیدا کنند و در صورت ضرورت حضور، حتماً باید از ماسک استاندارد استفاده کنند. استفاده از ماسک برای سایر افراد نیز در چنین شرایطی توصیه می‌شود.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از افراد دارای علائم بیماری‌های حاد تنفسی خواست برای دریافت خدمات درمانی به نزدیک‌ترین درمانگاه محل سکونت یا پزشک مراجعه کنند و افزود: از مصرف خودسرانه و بیش از اندازه آنتی‌بیوتیک‌ها پرهیز شود و داروها با نظر پزشک مصرف شوند.

وی همچنین استراحت کافی و نوشیدن مایعات فراوان را، به‌ویژه برای افراد مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی در فصل سرد، مورد تأکید قرار داد.

کد مطلب 6940545

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