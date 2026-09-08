۷۷۲ واحد مسکونی براثر تندباد در ساری خسارت دید؛ قطع برق ۲۵۰ فیدر

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت در برخی نقاط مازندران، خسارات قابل توجهی به بخش‌های مختلف وارد کرده است.

وی افزود: در پی وقوع این شرایط جوی، ۷۷۲ واحد مسکونی در استان دچار آب‌گرفتگی یا خسارت شده‌اند که بخش قابل توجهی از این موارد در شهرستان ساری گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: استاندار مازندران در این نشست بر ضرورت تسریع در اقدامات امدادی، رفع وضعیت اضطراری و فراهم کردن امکانات و نیازهای اولیه برای شهروندان آسیب‌دیده تأکید کرد.

محمدی همچنین به خسارت‌های واردشده به شبکه برق استان اشاره کرد و گفت: سقوط درختان بر روی شبکه توزیع برق از عوامل اصلی بروز خاموشی در برخی مناطق بوده و گروه‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق برای رفع مشکلات و بازگرداندن شبکه به وضعیت عادی در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در مجموع حدود ۲۵۰ فیدر در حوزه شرکت توزیع برق دچار قطعی شده بود که با تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی، تاکنون حدود ۲۴۵ فیدر مجدداً وارد مدار شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران بیان کرد: عملیات برای وصل پنج فیدر باقی‌مانده همچنان ادامه دارد و با توجه به میزان خسارت و لزوم رعایت نکات ایمنی برای مردم و مشترکان، ممکن است برقراری مجدد برق در این بخش‌ها با اندکی تأخیر انجام شود.

محمدی تأکید کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی با وجود شرایط موجود در تلاش هستند تا فیدرهای باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار بازگردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: شدت بارندگی‌ها موجب تخریب دو مرکز مخابراتی در شهرستان‌های ساری و بابلسر شده و یک سایت مخابراتی نیز آسیب دیده است.

وی افزود: این خسارت‌ها در برخی نقاط استان اختلالات ارتباطی ایجاد کرده و اقدامات لازم برای رفع مشکلات ایجادشده در حال انجام است.