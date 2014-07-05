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۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

استفاده از روشهای سلبی منجر به زیرزمینی شدن راههای پیشگیری از بارداری می شود

استفاده از روشهای سلبی منجر به زیرزمینی شدن راههای پیشگیری از بارداری می شود

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  با اشاره به اینکه استفاده از روشهای سلبی منجر به زیرزمینی شدن روشهای رایج پیشگیری از بارداری می شود، گفت: این واقعیت که جمعیت جوان نیاز و لازمه پیشرفت، توسعه، استقلال و امنیت کشور است باید به یک باور عمومی تبدیل شود و راه آن هم بگیر و ببند و داغ و درفش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: روش‌های سلبی به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری می‌انجامد و در نهایت به ازدیاد جمعیت زندان‌ها منجر می‌شود.

وی افزود: درسهای آموخته شده در سالیان گذشته و در موضوعات مشابه به خوبی یادآور می‌شود که هرجا و هر زمان برخوردها سلبی و حذفی بوده نتیجه عکس حاصل شده است و آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته مولاوردی، تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در مجلس شورای اسلامی موجی از بحث و جدل را به همراه داشته است. استدلال مخالفان که نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس جزو آن هستند بر این مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با این موضوع راه حل مسئله نیست و در هیچ کشوری هم به عنوان سیاست جمعیتی در پیش گرفته نشده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده توضیح داد: این روش‌ها بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری می‌انجامد و در نهایت به جای افزایش جمعیت کشور به ازدیاد جمعیت زندان‌ها منجر می‌شود که این مورد برخلاف سیاست قضایی نظام درقضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندانهاست.

مولاوردی تأکید کرد: با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزند آوری به دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی واصولی دیگر، می‌توان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود و سیاست‌های کلی جمعیتی هم که اخیرا ابلاغ شده است کاملاً واقع‌بینانه با این پدیده برخورد کرده است.

کد مطلب 2325368

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