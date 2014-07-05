استفاده از روشهای سلبی منجر به زیرزمینی شدن راههای پیشگیری از بارداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: روشهای سلبی به زیرزمینی شدن روشهای رایج پیشگیری از بارداری میانجامد و در نهایت به ازدیاد جمعیت زندانها منجر میشود.
وی افزود: درسهای آموخته شده در سالیان گذشته و در موضوعات مشابه به خوبی یادآور میشود که هرجا و هر زمان برخوردها سلبی و حذفی بوده نتیجه عکس حاصل شده است و آزموده را آزمودن خطاست.
به گفته مولاوردی، تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در مجلس شورای اسلامی موجی از بحث و جدل را به همراه داشته است. استدلال مخالفان که نماینده دولت و مرکز پژوهشهای مجلس جزو آن هستند بر این مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با این موضوع راه حل مسئله نیست و در هیچ کشوری هم به عنوان سیاست جمعیتی در پیش گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده توضیح داد: این روشها بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روشهای رایج پیشگیری از بارداری میانجامد و در نهایت به جای افزایش جمعیت کشور به ازدیاد جمعیت زندانها منجر میشود که این مورد برخلاف سیاست قضایی نظام درقضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندانهاست.
مولاوردی تأکید کرد: با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزند آوری به دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روشهای منطقی واصولی دیگر، میتوان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود و سیاستهای کلی جمعیتی هم که اخیرا ابلاغ شده است کاملاً واقعبینانه با این پدیده برخورد کرده است.
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