استفاده از روشهای سلبی منجر به زیرزمینی شدن راههای پیشگیری از بارداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: روش‌های سلبی به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری می‌انجامد و در نهایت به ازدیاد جمعیت زندان‌ها منجر می‌شود.

وی افزود: درسهای آموخته شده در سالیان گذشته و در موضوعات مشابه به خوبی یادآور می‌شود که هرجا و هر زمان برخوردها سلبی و حذفی بوده نتیجه عکس حاصل شده است و آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته مولاوردی، تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در مجلس شورای اسلامی موجی از بحث و جدل را به همراه داشته است. استدلال مخالفان که نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس جزو آن هستند بر این مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با این موضوع راه حل مسئله نیست و در هیچ کشوری هم به عنوان سیاست جمعیتی در پیش گرفته نشده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده توضیح داد: این روش‌ها بیش از آنکه به افزایش نرخ باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری می‌انجامد و در نهایت به جای افزایش جمعیت کشور به ازدیاد جمعیت زندان‌ها منجر می‌شود که این مورد برخلاف سیاست قضایی نظام درقضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندانهاست.

مولاوردی تأکید کرد: با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزند آوری به دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی واصولی دیگر، می‌توان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود و سیاست‌های کلی جمعیتی هم که اخیرا ابلاغ شده است کاملاً واقع‌بینانه با این پدیده برخورد کرده است.