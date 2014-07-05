داوران اعزامی به جهانی ازبکستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران در این نشست که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، مصوباتی را نیز داشت که مهمترین آن انتخاب و معرفی داوران اعزامی به رقابتهای جهانی بود.

در این نشست مقرر شد محمد رحیم پور از بین داوران زیر 40 سال که به رقابتهای گزینشی المپیک در تایلند اعزام شده بود و جواد کریمی و غلامرضا طاهرخانی از بین داوران زیر47 سال و همچنین اردوان صاحب به عنوان داور المپیکی به مسابقات جهانی 2014 ازبکستان اعزام شوند.

ضمن آنکه با توجه به برگزاری مسابقات پیشکسوتان در ایام ماه مبارک رمضان و مشکلات تردد داوران از شهرهای دیگر به تهران از داوران استانهای تهران و البرز برای قضاوت در این رقابتها استفاده شود. از بین اعضای شورای داوران نیز عزیزاله اطاعتی، ابراهیم کریمی و جواد کریمی به عنوان ناظر در این رقابت ها حضور دارند.

در ادامه این نشست، کمیته داوران برنامه های خود مبنی بر نحوه چینش داوران در مسابقات قهرمانی نونهالان و خردسالان کشور و همچنین تورنمنت دوستی ایران و آفریقا را ارائه کرد.

در خاتمه قرار شد گروه ارزشیابی داوران، متشکل از سه نفر (سرپرست فنی به همراه دو نفر ژوری) و دو نفر کادر فنی فدراسیون(از حوزه فنی آزاد و فرنگی) ایجاد شود.