داوران قضاوت کننده پيكارها مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان روزهای 29 و 30 خردادماه در شهر قزوین برگزار خواهد شد.

اسامی داوران دعوت شده به این رقابت ها به شرح زیر است:

عزیزاله اطاعتی (تهران) سرپرست فنی و ژوری

محمد ابراهیم امامی (تهران) ژوری

سید علی سید گرمرودی (اردبیل) ژوری

اردوان صاحب بهبهانی (خوزستان) داور المپیکی

علی اکبر طهماسبی (تهران) داور درجه یک بین المللی

محمد عادل پور (زنجان) داور درجه یک بین المللی

محمد ربیع پور (مازندران) داور درجه یک بین المللی

موسی بابایی (مازندران) داور درجه یک بین المللی

جواد کریمی (تهران) داور درجه یک بین المللی

طاهر محمدعلی زنگنه (تهران) داور درجه یک بین المللی

میرزا آقا احمدی (تهران) داور درجه یک بین المللی

علی زارع شریف (اصفهان) داور درجه یک بین المللی

منصور کیانی (کرمانشاه) داور درجه یک بین المللی

ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) داور درجه یک بین المللی

غلامرضا طاهرخانی (قزوین) داور درجه یک بین المللی

فریدون عابدین نژاد (البرز) داور درجه یک بین المللی

سید محمد افتخاریان (البرز) داور درجه یک بین المللی

محمد رحیم پور (کردستان) داور درجه یک بین المللی

عباس شجاعی (فارس) داور درجه یک بین المللی

سعید عباسی (قم) داور درجه یک بین المللی

محمدحسین تقوی (تهران) داور درجه دو بین المللی

کیلینیک داوری این رقابتها ساعت 16 روز 28 خردادماه برگزار می‌شود.