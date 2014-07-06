چشم مردم همدان به سد تالوار خشک شد/ بزرگترین پروژه صنعت آب غرب کشور یک دهه در انتظار اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر استان همدان و به ویژه شهرهمدان با کمبود آب و کاهش سطح منابع آب زیر زمینی و خشک شدن چاه ها و قنات ها و بیلان منفی دشت ها و مشکل تامین آب در بخش کشاورزی و یا حتی آب شرب در برخی روستا ها مواجه است.

برای رفع این مشکلات در سال 1383 و در سفری که مقام معظم رهبری به استان همدان داشتند و از نزدیک مسائل و مشکلات استان همدان را بررسی کردند به یکی از این مشکلات که تامین آب در استان همدان بود نگاهی ویژه صورت گرفت بطوریکه تصویب 11 طرح مطالعاتی مخزنی در حوزه آب از نتایج سفر ایشان به استان همدان بود.

از جمله این طرح ها که در راستای تامین آب شرب مردم شهرستان همدان به تصویب رسید آب رسانی از سد تالوار به همدان بود که گفته می شود بزرگتریت پروژه صنعت آب غرب کشور است.

اما با گذشت 10 سال از سفر مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش بحران کم آبی در استان همدان و به ویژه در شهر همدان و از طرفی با توجه به اینکه سال گذشته استان همدان با بحران خشکسالی روبرو بوده متاسفانه هنوز که هنوز است این طرح به اتمام نرسیده و بعد از گذشت یک دهه از تصویب طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان این طرح تا کنون 45 درصد پیشرفت فیزکی داشته و اتمام این طرح نیازمند تامین اعتبار 330 میلیارد تومانی است و این در حالی است که امسال نیز تنها 57 میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده است.

با این تفاسیر و با وجود کاهش بارندگی ها در استان همدان و کاهش منابع آب زیر زمینی و افزایش دمای هوا و خشکسالی که استان همدان سال گذشته با آن روبرو بود و همچنین تنش آبی که شهر همدان با آن مواجه است، آبرسانی از سد تالوار برای نجات همدان از این بحران امری ضروری بوده که نیازمند توجه مسئولین استانی و کشوری است تا با انجام این طرح بتوان قسمتی از آب شهر همدان، کبودراهنگ، بهار، لالجین، صالح آباد، قهاوند، فامنین، جورقان، مریانج و روستاهای مسیر خط انتقال را تامین کرد.

طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان تنها 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

در همین خصوص معاون طرح و توسعه آب منطقه ای همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه آب رسانی از سد تالوار به همدان از جمله پروژه هایی است که در سفر مقام معظم رهبری به همدان مصوب شد.

علی کاویانی با بیان اینکه این طرح در راستای آبرسانی از سد تالوار به همدان انجام می شود، بیان داشت: این طرح تا کنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون 88 کیلومتر لوله گذاری با لوله های فولادی به قطر 1600 میلی متر انجام شده است.

330 میلیارد تومان اعتبار برای ادامه طرح نیاز است

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای همدان میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح را 173 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای تکمیل طرح و آب رسانی از سد تالوار به همدان 330 میلیارد تومان نیاز است.

کاویانی با اشاره به اینکه امسال نیز از محل منابع عمومی و از محل مصوبات سفر رهبری و خشکسالی تنها 57 میلیارد تومان اعتبار به این طرح تخصیص یافته است، بیان داشت: در مجموع برای این طرح 500 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده که تا کنون 173 میلیارد تومان هزینه و 330 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل طرح نیاز است.

وی در مورد مراحل اجرای طرح آب رسانی از سد تالوار به همدان افزود: در حال حاضر 120 کیلومتر آزاد سازی مسیر انجام شده است و 3.5 عملیات خاکی نیز انجام شده است.

تا کنون 88 کیلومتر لوله گذاری انجام شده است

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای همدان با بیان اینکه برای رسیدن آب از سد تالوار به تصفیه خانه همدان باید 140 کیلو متر لوله گذاری انجام شود، عنوان داشت: تا کنون 88 کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.

کاویانی با بیان اینکه با اتمام پروژه آب رسانی از سد تالوار به همدان سالانه 63 میلیون متر مکعب آب در همدان از این سد تامین می شود، اظهار داشت: این طرح شامل یک تصفیه خانه نیز می شود که در حدود 3.7 متر مکعب آب را در ثانیه تصفیه می کند که پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: در طول مسیر آب رسانی از سد تالوار به همدان سه ایستگاه پمپاژ تعبیه می شود و سه مخزن 10 هزار مترمکعبی و چهار مخزن 30 هزار متر مکعبی نیز از ملزومات این طرح است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بدهی به پیمانکار این پروژه نداریم، افزود: در حال حاضر در جبهه های مختلف طرح مانند تلمبه خانه و تصفیه خانه فعالیت می شود.

11 طرح مطالعاتی مخزنی در حوزه آب از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان همدان است

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای همدان در مورد طرح های مصوب شده از سفر مقام معظم رهبری در حوزه آب در استان همدان، بیان داشت: در مجموع در حوزه آب منطقه ای 11 طرح شامل ساخت سد مخزنی و مطالعاتی در آن سال مصوب شد.

کاویانی با اشاره به اینکه آبرسانی از سد تالوار به همدان نیز جزو این 11 طرح است، اظهار داشت: سد خرمرود تویسرکان، سد آلان کبودرآهنگ، سد گرین نهاوند و سد شنجور رزن از جمله این طرح ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه از بین این طرح ها سد کلان ملایر با 97 درصد پیشرفت فیزکی آب گیری شده است، ابراز داشت: این طرح نیز برای آبرسانی به شهرستان ملایر بوده که تا کنون 57 و نیم میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.

سد سرابی تویسرکان و سد کلان ملایر آب گیری شد

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه افزایش ارتفاع سد اکباتان نیز از جمله طرح هایی بود که اجرا شد، عنوان داشت: سد سرابی تویسرکان نیز با 95 درصد پیشرفت فیزکی آبگیری شده و برای این سد نیز 33 میلیارد تومان هزینه شده است.

کاویانی بیان داشت: در حال حاضر پروژه سد نعمت آباد با 45 درصد پیشرفت فیزیکی و با 16.5 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده در حال اجرا است.

وی عنوان داشت: سد شنجور رزن نیز در حال حاضر 55 درصد پیشرفت فیزکی دارد و 16 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان نیز در این خصوص گفت: استان همدان در حال حاضر در بحران کم آبی به سر می برد و شهر همدان به عنوان یکی از 11 شهر دچار نش آبی مطرح شده که اجرایی شدن پروژه سد تالوار موجب تامین قسمتی از آب همدان می شود.

آبرسانی از سد تالوار بزرگترین پروژه صنعت آب غرب کشور

مرتضی عزالدین پروژه آبرسانی از سد تالوار به استان همدان را بزرگ ترین پروژه صنعت آب در غرب کشور دانست و اظهار داشت: هدف طرح اجرای خط انتقال و تصفیه خانه آب برای تامین بخشی از نیاز آب شرب شهرهای همدان، کبودراهنگ، بهار، لالجین، صالح آباد، قهاوند، فامنین، جورقان، مریانج و روستاهای مسیر خط انتقال در افق 1420 به میزان 63 میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به اینکه تامین آب برای یک میلیون و 300 هزار نفر هدف این طرح است، گفت: شهر همدان به 70 میلیون و 300 هزار مترمکعب آب نیاز دارد که قرار است در افق 1420، 35 میلیون و 300 هزار مترمکعب از سد تالوار، 30 میلیون مترکعب از سد اکباتان و پنج میلیون مترمکعب از سد آبشینه تامین شود.

وی با بیان اینکه سد تالوار دو سال گذشته به بهره برداری رسیده و در حال حاضر آبگیری می شود، عنوان کرد: سهم استان همدان از آب این سد 63 میلیون مترمکعب است.

با توجه به اهمیت و ضرورت آبرسانی از سد تالوار به همدان باید اذعان داشت که تکمیل این طرح در کوتاهترین زمان ممکن نیازمند تامین اعتبار بوده که این موضوع نیز به همت و تلاش مسئولین استانی و شهرستانی برای جذب اعتبار و توجه مسئولین کشوری برای تخصیص اعتبار به این طرح وابسته است.

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گزارش: زهرا ذوالفقاری