هلند و کاستاریکا در پایان 90 دقیقه به تساوی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هلند در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی بامداد یکشنبه در ورزشگاه فونته نوا شهر سالوادور مقابل کاستاریکا به میدان رفت که این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو وقت اضافی 15 دقیقه تکلیف برنده این دیدار و چهارمین تیم صعود کننده به نیمه نهایی را مشخص کند.

تیم ملی فوتبال هلند در اواخر این بازی چندین موقعیت خوب گلزنی روی دروازه کاستاریکا ایجاد کرد که دو بار تیر دروازه مانع به گل رسیدن فینالیست دوره قبلی شد. در صورت تساوی دو تیم در دو وقت اضافی 15 دقیقه ضربات پنالتی تکلیف تیم صعود کننده به نیمه نهایی را مشخص خواهد کرد.

پیش از این تیم های آرژانتین، آلمان و برزیل صعود خود به مرحله نیمه نهایی رقابتها را قطعی کرده اند و برنده دیدار هلند و کاستاریکا باید به مصاف آرژانتین برود.