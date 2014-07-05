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۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۲۷

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

آرژانتین با شکست بلژیک به نیمه نهایی رسید/ آلبی‌سلسته در دو قدمی قهرمانی

آرژانتین با شکست بلژیک به نیمه نهایی رسید/ آلبی‌سلسته در دو قدمی قهرمانی

تیم فوتبال آرژانتین با پیروزی مقابل بلژیک، پنجمین برد پیاپی خود در رقابتهای جام جهانی 2014 را کسب کرد. این تیم در مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار تیمهای هلند - کاستاریکا بازی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین با برتری یک بر صفر مقابل بلژیک به مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی راه پیدا کرد. تک گل این دیدار را "گونزالو هیگواین" در دقیقه هشت وارد دروازه بلژیک کرد.

در دقیقه 33 این دیدار "آنخل دی ماریا" به دلیل آسیب دیدگی مجبور به ترک زمین شد و جای خود را به "انزو پرس" داد.

آرژانتین در نیمه نخست برتری نسبی داشت. "لیونل مسی" در دقایق پایانی در آستانه به ثمر رساندن پنجمین گل خود قرار داشت که ضربه کاشته این بازیکن با اختلاف اندکی از روی دروازه بلژیک به خارج رفت.

در دقیقه 55، آرژانتین می‌توانست دو بر صفر پیش بیفتد. هیگواین پس از گذر از چند مدافع بلژیکی در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما توپ وی به تیر افقی دروازه برخورد کرد.

بلژیک پس از آن به بازی هوایی روی آورد تا با اتکا به قدرت سرزنی "مروان فلاینی" بازی را به تساوی بکشد اما موفق نبود.

"کوین دی بروین" در دقیقه 85 با یک شوت از راه دور دروازه آرژانتین را با خطر مواجه کرد اما در نهایت یک ضربه کرنر نصیب بلژیک شد.

لیونل مسی در وقت های تلف شده یک موقعیت تک به تک را از دست داد.

آرژانتین ساعت 00:30 دقیقه بامداد پنجشنبه با برنده بازی هلند - کاستاریکا دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 2325685

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