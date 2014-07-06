به گزارش خبرنگار مهر، حسین چمنی با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات لبنی، معلول چنین تصمیمی است اما باید قیمت‌ها را حداقل 30 درصد افزایش دهیم، گفت: طرف های تقاضای بازار چنین کششی را ندارد و قدرت خرید مردم خیلی کاهش می یابد.



وی با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه ها، افزود: فقط تا 15 درصد می‌توانیم قیمت‌ها را بیشتر کنیم تا تقاضا را هم از دست ندهیم و صادرات هم تعطیل نشود.



مشاور انجمن صنایع لبنی ایران، اظهار داشت: خرید شیرخام با نرخ 1440 تومان و افزایش 30 درصدی قیمت محصولات لبنی سبب رکود تولید می‌شود و به سلامت مردم نیز با کاهش مصرف لبنی خسارت خواهد زد.



چمنی با بیان اینکه شیرخام را حداکثر 1250 تومان می توانیم بخریم، بیان کرد: اگر دولت قیمت‌های دستوری می‌دهد باید هزینه عدم النفع هم پرداخت کند تا سود صنایع لبنی که 3 تا 4 درصد است، کاهش نیابد.

