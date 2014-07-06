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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱

افزایش 30 درصدی قیمت محصولات لبنی سبب رکود تولید می‌شود

افزایش 30 درصدی قیمت محصولات لبنی سبب رکود تولید می‌شود

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه دولت اجازه افزایش محصولات لبنی را همزمان با افزایش قیمت شیرخام از 1100 به 1440 تومان در هر کیلوگرم داده است، گفت: شیرخام را حداکثر 1250 تومان می توانیم خریداری کنیم، ضمن اینکه افزایش 30 درصدی قیمت محصولات لبنی سبب رکود تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چمنی با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات لبنی، معلول چنین تصمیمی است اما باید قیمت‌ها را حداقل 30 درصد افزایش دهیم، گفت: طرف های تقاضای بازار چنین کششی را ندارد و قدرت خرید مردم خیلی کاهش می یابد.

وی با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه ها، افزود: فقط تا 15 درصد می‌توانیم قیمت‌ها را بیشتر کنیم تا تقاضا را هم از دست ندهیم و صادرات هم تعطیل نشود.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران، اظهار داشت: خرید شیرخام با نرخ 1440 تومان و افزایش 30 درصدی قیمت محصولات لبنی سبب رکود تولید می‌شود و به سلامت مردم نیز با کاهش مصرف لبنی خسارت خواهد زد.

چمنی با بیان اینکه شیرخام را حداکثر 1250 تومان می توانیم بخریم، بیان کرد: اگر دولت قیمت‌های دستوری می‌دهد باید هزینه عدم النفع هم پرداخت کند تا سود صنایع لبنی که 3 تا 4 درصد است، کاهش نیابد.
 

کد مطلب 2326031

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