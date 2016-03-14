اولین محموله لبنی ایران به روسیه رفت

رضا باکری در گفتگو با مهر از صادرات اولین محموله لبنیات به روسیه خبر داد و اظهارداشت: اولین محموله لبنیات حدود ۱۰ روز قبل به کشور روسیه صادر شده، ضمن اینکه محموله مذکور تنها شامل پنیر بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد به مرور زمان، دیگر فرآورده‌های لبنی هم راهی روسیه شوند؟ گفت: فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی رخ دهد، چراکه پنیر بیشترین حجم مصرف را در آشپزخانه‌ها و رستوران‌های روسی دارد.

باکری با بیان اینکه هر کشوری رژیم غذایی خاص خود را دارد، افزود: با توجه به سهم بالای پنیر در سبد مصرفی روس‌ها، ما انواع پنیرهای سخت را به این کشور صادر می‌کنیم.

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال‌جاری شاهد صادرات محموله دیگری به روسیه خواهیم بود؟ پاسخ داد: فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد، چون باید محموله فعلی در سطح فروشگاه‌های روسی عرضه و بازخورد آن مشخص شود تا محصولات بعدی راهی شوند.

باکری تصریح کرد: نکته مهم این است که به هرحال راه برای صادرات به روسیه باز شده است و به مرور زمان ارقام و اعداد در این زمینه رشد خواهد کرد.