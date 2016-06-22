رفع موانع صادرات لبنیات به عراق/۴کانتینرفرآورده لبنی به روسیه رفت

رضا باکری در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه به صادرات لبنیات همچنان در مرحله ابلاغ قرار دارد، درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات لبنی به روسیه اظهارداشت: شرکت‌هایی که بازاریابی کرده‌اند، درحال صادرات محصولات خود به روسیه هستند.

وی درباره میزان صادرات انجام شده به روسیه گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، تاکنون سه کانتینر شیر خشک و یک کانتینر پنیر به این کشور صادر شده است.

دبیر انجمن صنایع لبنی درباره مشکلات ایجاد شده برای صادرات لبنیات به کشور عراق اضافه کرد: عراق تعرفه گمرکی خود را در این زمینه افزایش داده و باعث شده بود مشکلاتی برای صادرات ما ایجاد شود.

باکری با بیان اینکه خوشبختانه در حدود یک هفته اخیر عراق تعرفه‌های گمرکی خود را به حالت قبل بازگردانده و مشکل ما در این زمینه رفع شده است، گفت: درحال حاضر صادرات لبنیات ایران به این کشور در حال انجام است.