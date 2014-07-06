هلاکت سرکرده نظامی داعش در السعدیه/دهها تروریست داعش در الشرقاط

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل المحلاوی فرمانده پلیس الانبار از تشکیل چهار گروه اضطراری با هدف مقابله با تروریسم خبر داد که به گفته وی، اکثر نیروهای این گردانها از عشایر داوطلب هستند که دوره های آموزش سریعی را درباره چگونگی جنگ با باندهای جنایتکار تروریست پشت سر گذاشته اند.
خبر دیگر اینکه منابع امنیتی عراق از هلاکت مسئول نظامی باند تروریستی داعش در ناحیه السعدیه در شمال شرق بعقوبه خبر دادند.
بر اساس گزارش الفرات، یگان مبارزه با تروریسم هم از هلاکت 25 تروریست و انهدام پنج خودرو آنها در فلوجه و انفجار بمب در مسیر عبور گشتی ارتش در کرکوک خبر داده است.
خبر دیگر اینکه در حمله جنگنده های ارتش به مواضع داعش در الشرقاط در شمال صلاح الدین دهها تروریست به هلاکت رسیدند.
جوانان كربلا، حاميان حرم شدهاند
جوانان كربلا، در دفاع از ارزشها و باورهای دينی و مذهبی خود، به منظور حراست از بارگاهمقدس شهدای عاشورا از گزند تحجر تكفيری ها، حراست از اين شهر را به عهده گرفتهاند.
خیابانها و کوچههای اطراف حرم مطهر امام حسین (ع) و حرم حضرت ابوالفضل (ع) در شهر مقدس کربلا، شاهد افزایش گروههایی از جوانان و فرزندان آن مناطق برای محافظت از بارگاههای مطهره در کنار نیروهای امنیتی ارتش عراق است.
بر اساس گزارش رایزنی فرهنگی ایران در بغداد، مردم کربلا در ساعات آخر شب، با حضور در خیابانهای كربلای معلی، تعداد زیادی از جوانان مستقر در خیابانها و کوچههای اطراف حرمهای مطهر را می بينند كه حفاظت از اين حرمهای مطهر را وظيفه دينی و شرعی خود ميدانند.
جوانان باب الخان، باب السلامه، باب الطاق، باب بغداد و عباسیه و غیره برای محافظت از عتبات مقدس داوطلب شدهاند.
جوانان هر منطقه برای زیر نظر گرفتن هر حرکت مشکوکی و شناسایی هر مرد غریبهای در مناطق خود مستقر هستند. این جوانان در تمام مناطق شهر مشغول گشتزنی و پیگیری موارد مشکوک هستند و براي اجراي مأموريت خود با مسئولین ذیربط آستانهای مقدس، هماهنگی ايجاد ميكنند.
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