فیلم منسوب به البغدادی در حال بررسی است/ 90 تروریست در بیجی به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح گفت: نیروهای امنیتی، سرکرده داعش در منطقه المشاهده را به همراه تعدادی از معاونانش به هلاکت رساندند.

وی افزود: دست اندرکاران سرگرم بررسی فیلم ویدئویی منتسب به ابوبکر البغدادی سرکرده داعش هستند.ما این نوار را با اطلاعاتی که در اختیار داریم و از نظر فنی مطابقت می دهیم به ویژه که ما از نیمه دوم سال 2010 از فردی که امیر داعش خوانده می شود اطلاعات مهمی در اختیار داریم و جزئیات تحقیقات را در صورت حصول نتیجه در برابر رسانه ها اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح عراق از کشته شدن بیست تروریست داعشی که قصد بمبگذاری در ساختمان شورای استان صلاح الدین را داشتند خبر داد و افزود: حدود 90 تروریست که قصد یورش به بیجی را داشتند به هلاکت رسیدند.