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۱۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۸

رضا زاده خبرداد:

برنامه متنوع فرهنگی برای غنی سازی اوقات فراغت در گچساران برگزار می شود

برنامه متنوع فرهنگی برای غنی سازی اوقات فراغت در گچساران برگزار می شود

گچساران-خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سپاه ناحیه گچساران از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی بسیج برای غنی سازی اوقات فراغت در گچساران خبرداد.

سید علی رضا زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات بومی محلی ، برگزاری جنگ شادی ، برپایی ایستگاه مهد پارک و رادیو پارک، مشاوره های روانشناسی و مذهبی، برگزاری مسابقات مذهبی از مهمترین این برنامه ها است.

رضازاده اظهارداشت: اجرای طرح پارک سالم که از اردیبهشت ماه در بوستان شهدای گمنام آغاز شده و تا مهرماه نیز ادامه دارد در جذب جوانان به مسائل مذهبی بسیار تاثیرگذار است.

وی یکی دیگر از برنامه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان را برگزاری اردوهای بسیج سازندگی عنوان کرد و افزود: در تابستان سال جاری برنامه های متنوعی در روستاهای شهرستان گچساران برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی سپاه ناحیه گچساران افزود: بسیج در برگزاری برنامه های فرهنگی همواره پیشقدم بوده و در طی سالیان گذشته توانسته بخش اعظمی از جوانان را در برنامه های مختلف فرهنگی،اجتماعی و سازندگی  مشارکت دهد.

رضازاده تصریح کرد: وجود جمعیت قابل توجه از جوانان در شهرستان گچساران نیاز اجرای برنامه های فرهنگی را هرچه بیشتر نمایان می کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای برنامه های طرح غنی سازی اوقات فراغت بتوانیم تاثیر مثبت این برنامه ها را در رشد معنویات میان جوانان شاهد باشیم.

کد مطلب 2328680

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