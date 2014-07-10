به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر در بخش گرم و خشک کشور واقع شده است و با کمبود شدید منابع آبی روبرو است که این مشکل کمبود آب در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر بیشتر دیده می‌شود.

کمبود بارش‌ها در استان و نبود زیرساخت های مناسب برای ذخیره آب باعث شده است تا بخش عمده آب استان بوشهر از خارج از استان بوشهر تامین شود و این موضوع به علت طولانی بودن خطوط انتقال اب مشکلاتی را برای مردم استان ایجاد می‌کند.

بسیاری از خطوط انتقال اب به استان بوشهر فرسوده هستند و این موضوع باعث می‌شود تا بخش قابل توجهی از آب استان بوشهر به هدر برود و این موضوع باعث می‌شود تا در زمان اوج مصرف آب، مشکلاتی برای تامین آب مورد نیاز وجود داشته باشد.

در حال حاضر شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر از جمله کنگان، دیر، عسلویه و جم با مشکلات زیادی در زمینه آب مواجه هستند و مسئولان امر باید زمینه را برای تامین آب مورد نیاز در این شهرستان ها فراهم سازند.

در فصل گرما قرار گرفته‌ایم و استان‌های جنوبی که بیشترین گرما را دارند، بیشترین مصرف آب را نیز دارند که در برخی ساعات، میزان مصرف آب بیش از حد معمول بالا می‌رود و کمبود آب به شدت احساس می شود.

فرسودگی و پوسیدگی خطوط آب استان بوشهر

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار با اشاره به برخی از مشکلات آب رسانی در استان بوشهر اظهار داشت: کمبود منابع ابی یکی از مشکلات بسیار مهم آب در استان بوشهر است که باید فرهنگ سازی مناسبی برای بهبود شرایط استفاده از منابع آبی در استان بوشهر فراهم شود.

شاپور رستمی با شااره به هدررفت 30 درصدی آب در استان بوشهر ادامه داد: یکی از مشکلات مهم کمبود اب در استان بوشهر فرسودگی و پوسیدگی خطوط آب است که باید نسبت به ترمیم و بازسازی این خطوط اقدامات لازم صورت بگیرد که البته هزینه‌های بسیاری دارد و از عهده استان خارج است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای تامین زیرساخت‌های ابی در استان بوشهر بیان داشت: ساخت تاسیسات آب‌شیرین‌کن در استان بوشهر یکی از اولویت‌های استان است که باید در دستور کار قرار بگیرد و حمایت لازم نیز در این زمینه صورت بگیرد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از انشعابات غیرمجاز در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به عنوان یکی از مشکلات مهم آب در استان بوشهر نام برد و افزود: باید این انشعابات تعیین تکلیف شوند تا از مصرف بی‌رویه اب در این مناطق جلوگیری شود.

وی در ادامه صرفه‌جویی را به عنوان مهمترین راهکار برای مقابله با نوبت‌بندی آب در استان بوشهر دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید فرهنگ‌سازی لازم صورت بگیرد که رسانه‌ها نقش مهمی در این زمینه خواهند داشت.

بحران شدید آب مردم جنوب استان بوشهر را آزار می‌دهد

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، دیر، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر با کمبودهای زیادی در زمینه آب مواجه است که در جنوب استان این موضوع بیشتر است و لازم است که راهکارهای مناسبی در این زمینه اتخاذ شود.

حجت الاسلام موسی احمدی در ادامه با اشاره به دیدار روز گذشته خود با مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: کمبود آب در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر مردم را آزار می‌دهد و ما نیز در این نشست این موضوع را منتقل کردیم.

وی به تشریح وضعیت آب شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: هم اکنون شهرستان‌های فوق از طریق خط لوله آب کوثر و چندین حلقه چاه در شهرستان جم تامین می‌شود ولی این پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

وی به خشکسالی‌های اخیر در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: در صورت عدم حمایت دولت از آب شهرستان‌های جنوبی استان، مردم شهرستان‌های فوق که میزبان بخش عظیمی از صنایع نفت و گاز کشور هستند، با بحران شدید آب مواجه خواهند شد.

کمبود مخازن آب در شهرستان‌های جنوبی بوشهر

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه شهری و صنعتی شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر بدون برنامه ریزی جامع و دراز مدت برای تامین آب میسر نیست، بیان داشت: کمبود مخازن آب در شهرستان های حوزه انتخابیه به خصوص کنگان باید رفع شود.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر به بازدید اخیر خود از شهرستان جم اشاره کرد و گفت مسئولان و شوراهای شهر و روستاهای شهرستان جم به شدت از کمبود آب در شهرستان جم گلایه‌مند هستند.

لزوم اجرای خط آبرسانی محرم به جم

حجت‌الاسلام احمدی خواستار اجرای خط آبرسانی محرم به جم شد و گفت: استفاده از آب شیرین‌کن‌ها و خط دوم کوثر هم می‌تواند در تامین آب شهرستان جم بسیار موثر باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، دیر، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برداشت سفره‌های زیرزمینی و کمبود شدید آب خواستار حمایت‌های جدی از وضعیت آب شهرستان‌های کنگان، جم ،دیر وعسلویه شد.

منابع جدید آبی نداریم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحران آب در استان بوشهر جدی است و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است و مردم باید با صرفه‌جویی مناسب، زمینه را برای استفاده همه مردم از منابع ابی فراهم کنند.

کیقباد یاکیده در ادامه با تاکید بر اینکه 90 درصد آب استان از استان‌های همجوار تامین می‌شود، اضافه کرد: با توجه به پتانسیل‌های که شهرستان در این حوزه دارد می تواند کمک خوبی برای استان باشد.

وی با اشاره به فرسودگی خطوط آب در استان بوشهر، تصریح کرد: سالانه باید 125 کیلومتر از شبکه توزیع آب استان بوشهر نوسازی شود که به دلیل کمبود اعتبار فقط 25کیلومتر قابل نوسازی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف بهترین راه حل مشکلات آب است، افزود: تا دو سال آینده هیچ منابع آبی جدیدی برای توزیع در شبکه وجود ندارد و باید در مصرف مصرف و مدیریت آن تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه کمبود آب و رعایت نشدن اصول صرفه جویی از سوی مشترکان آب در استان بوشهر سبب نوبت بندی آب و جیره بندی آب در شهرهای تحت پوشش می‌شود، همه مشترکان باید به خوبی در مصرف آب دقت کنند.

یاکیده از اجرای تاسیسات آب‌شیرین‌کن در شهرهای ساحلی استان بوشهر خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی ها برای اجرای این طرح در سال جاری صورت گرفته است و امیدواریم شاهد رفع بخشی از مشکلات آب باشیم.