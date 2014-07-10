به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد آتش نشانی شهرداری بندر گناوه چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این سانحه آتش سوزی اظهار داشت: بر اثر نشت گازوییل قاچاق از منزل یک شهروند گناوه‌ای و ورود آن در کانال کوچه و سپس به کانال دفع آب های سطحی بولوار امام خمینی و روبروی بانک کشاورزی، آتش سوزی مهیبی این منطقه مهم در همجواری سایت تجاری و نزدیکی چهارراه بسیج گناوه را فرا گرفت.

عبدالحسین رضازاده گفت: این شهروند حجم زیادی از گازوییل قاچاق را در منزل مسکونی خود دپو کرده بود که گویا نیروی انتظامی قصد توقیف آن را داشته است.

رضازاده بیان داشت: این شهروند برای کاستن از جرم احتمالی خود اقدام به تخلیه گازوییل قاچاق دپو شده در منزل خود به وسیله موتور پمپ در کانال کوچه و سپس کانال دفع آبهای سطحی بولوار امام خمینی می کند.

خسارت‌ها گسترده است

وی در ادامه افزود: این احتمال می‌رود که آنها با آتش زدن تکه کاغذی و رها کردن آن در کانال دفع آب های سطحی موجب ایجاد این آتش سوزی گسترده در پر رفت و آمد ترین بولوار شهر گناوه کرده است.

رضا زاده خاطر نشان ساخت: بر اثر این آتش سوزی گسترده خسارت بسیار زیادی به تاسیسات و مبلمان شهری گناوه از جمله چراغ های روشنایی، صندلی های پیاده رو و ...وارد کرده است.

وی افزود: کارشناسان واحدهای مختلف شهرداری گناوه در حال برآورد خسارت های وارده به بخش های یاد شده در این نقطه از شهر هستند که ظواهر امر بیانگر خسارت های گسترده است.

انتقال آتش تا شعاع 150 متری

رضازاده در ادامه اضافه کرد: شعاع این آتش سوزی محدوده 150 متری از این منطقه مهم شهر گناوه را شامل می شد که باعث انتقال حرارت این آتش سوزی به کولرهای مغازه های اطراف نیز شد که اگر اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی نبود، همه مغازه های منطقه یاد شده طعمه حریق می شد.

وی تصریح کرد: برای مهار این آتش سوزی مهیب با این حجم از گستردگی حریق، همه نیروهای ایستگاه های آتش نشانی شماره 1 و 2 بندر گناوه وارد عمل شدند.

رضا زاده متذکر شد: این نیروهای جان بر کف توانستند بعد از مدتی این آتش سوزی را مهار کنند و باعث پیشگیری از خسارت به مغازه های شهروندان شدند.

آتش سوزی هیچگونه تلفات جانی و سوختگی افراد نداشت

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری بندر گناوه تاکید کرد: خوشبختانه در این سانحه آتش سوزی هیچگونه تلفات جانی انسانی و حتی سوختگی جزیی نداشتیم.

وی در پایان گفت: اما متاسفانه خودرو یک هموطن کرمانشاهی که برای خرید به گناوه سفر کرده و در این محل پارک شده بود، طعمه حریق شده و تقریبا 50درصد دچار خسارت شد.

خسارت زیادی به تاسیسات و مبلمان شهری گناوه وارد شد

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر گناوه نیز که خود در محل حضور داشت، ضمن تقدیر از واکنش سریع و به موقع نیروهای واحد آتش نشانی شهرداری بندر گناوه در این سانحه اظهار داشت: در این سانحه آتش سوزی گسترده ناشی از نشت گازوییل قاچاق در کانال دفع آب های سطحی، نیروهای واحد آتش نشانی به خوبی ایفای نقش کردند و توانستند حریق را به موقع مهار کنند که جای تقدیر فراوان دارد.

زهراء عرب زاده گفت: شواهد بیانگر آن بود که مقداری از گازوییل رهاسازی شده در این محل در سطح خیابان نیز پخش شده بود که بر اثر شدت دامنه آتش سوزی جمعیت زیادی در این منطقه تجمع کرده بودند.

وی بیان داشت: بر اثر این آتش سوزی خسارات فراوانی به بخش های تاسیسات، مبلمان شهری و حتی فضای سبز این منطقه وارد شد و چندین درخت در حاشیه این خیابان در این آتش سوزی طعمه حریق شد.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر گناوه در پایان گفت: محل مورد نظر پس از قطع برق این ناحیه از شهر گناوه توسط نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری بندرگناوه شستشو و پاکسازی شد.