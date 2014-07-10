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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

لوییس فن خال: پنالتی "لاتاری" است/ پسران من عالی بودند

لوییس فن خال: پنالتی "لاتاری" است/ پسران من عالی بودند

سرمربی تیم فوتبال هلند پس از شکست تیمش مقابل آرژانتین در نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی، ضربات پنالتی را به مانند لاتاری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هلند در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی با نتیجه 4 بر 2 در ضربات پنالتی مقابل آرژانتین شکست خورد و از حضور در دیدار پایانی بازماند.

"لوییس فن خال" در پایان بازی گفت: در نیمه دوم اصلا این حس را نداشتم که می‌بازیم. پنالتی مثل لاتاری است. پسران من فوق العاده بازی کردند. هیچکس انتظار چنین بازی هایی را از آنان نداشت.

سرمربی هلند که از سال 2007 تا 2009 مربی "سرخیور رومه‌رو" در تیم آلکمار بود، گفت: من می دانستم که رومه‌رو چگونه توپ‎ها را مهار می‎کند و این دردآور بود.

تیم فوتبال هلند روز شنبه در دیدار رده بندی رقابتهای جام جهانی با برزیل دیدار می‎کند.

کد مطلب 2328843

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