رایزنی های سه جانبه ایران ، آمریکا و اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در وین 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رایزنی های ایران و کشورهای 1+5 در وین بعد از ظهر امروز دیدار سه جانبه سید عباس عراقچی ، هلگا اشمید و وندی شرمن برگزار می شود.

مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 از روز چهارشنبه 11تیر ماه با حضور تیم هسته ای کشورمان در وین آغاز شد.

ایران و آمریکا از همان روز نخست مذاکرات دو جانبه و سه جانبه ای را داشتند. البته در رایزنی های گذشته بین ایران و آمریکا که با حضور نماینده اتحادیه اروپا و یا بدون حضور این نماینده برگزار شد ، ویلیام برنز به عنوان نماینده آمریکا در دیدار ها حضور داشت .

نگارش متن توافق جامع از روز شنبه در رایزنی های معاونین وزیر خارجه ایران و معاون کاترین اشتون آغاز شد .

رایزنی ها بین معاونین روز گذشته نیز همچنان ادامه داشت .

وزیر امورخارجه کشورمان در مصاحبه ای با واحد مرکزی خبر گفت: بهرحال همه این دیدارها به نزدیک کردن مواضع کمک می‌کند.

ظریف افزود: اینکه من بخواهم بگویم در این مدت ما توانسته‌ایم مشکلات اساسی را رفع کنیم، این اتفاق هنوز نیفتاده است، اما بر روی متن، همکارانم به ویژه معاونین دو طرف مذاکره کننده از طرف ما آقایان عراقچی و روانچی و از طرف مقابل خانم اشمیت کار قابل توجهی کرده‌اند.

وی گفت : من در پایان دور گذشته اظهار کردم که تعداد پرانتزها بیشتر از تعداد کلمات متن است، اما الان می‌توانیم بگوییم که شاید نزدیک به 50 درصد متن مورد توافق باشد که البته این به آن معنا نیست که ما روی نقاط اختلافی به نتیجه رسیده‌ایم.

ظریف افزود: شاید روی موضوعات مهم هنوز فاصله‌ها زیاد باشد، اما دوستان ما لااقل توانسته‌اند متن‌ها را بهم نزدیک کنند تا تصمیم گیران سیاسی بدانند چند موضوع باقی مانده است تا روی آن موضوعات باید به نتیجه برسند.

ظریف در پاسخ به این سوال که 12 روز به پایان ضرب الاجل باقی مانده است، فکر می‌کنید در این مدت بتوان به نتیجه رسید و همچنین اخبار حاکی از آن است که وزرای ۱+۵ اواخر همین هفته در وین حاضر خواهند شد، افزود : من احساس می‌کنم که اگر وزرای خارجه تصمیم بگیرند به وین بیایند برای رسیدگی به موضوعات نهایی نیست، بلکه برای این است که از آخرین تحولات اطلاع حاصل کنند.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: ضمن اینکه از آمدن آنها ما هنوز خبر قطعی هم نداریم و بعد از آمدن آنها مذاکرات ادامه خواهد داشت به این خاطر که همانطور که شما هم گفتید 12 روز دیگر به پایان این دور از مذاکرات و ضرب الاجل 29تیر زمان داریم و اگر وزرا بخواهند به وین سفر کنند برای آگاهی از آخرین تحولات است.

ظریف ادامه داد : قبل از ورود آنها حتما مذاکرات بسیار فشرده‌ای خواهیم داشت و بعد از ترک وین توسط آنها هم مذاکرات ادامه خواهد یافت تا اینکه نزدیک به روزهای آخر ببینیم کار انشاءالله به توافق می رسد یا اینکه نیاز است تصمیم دیگری گرفته شود.

ر همچنین یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : ظاهرا برخی از وزرا از جمله جان کری آخر هفته (جمعه، شنبه و یکشنبه) به وین سفر می کنند.

وی افزود: آمدن وزرا ارتباطی به پیشرفت مذاکرات ندارد .

این عضو تیم مذاکره کننده در این باره که آیا تغییری در روند مذاکرات در وین پیش آمده و یا توافقی حاصل شده است، بیان کرد: تغییری در وضع مذاکرات پیش نیامده است و اختلافات روی مطالب مهم کماکان ادامه دارد .

در عین حال سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پیشرفت در مذاکرات وجود داشته، اما کند بوده و امیدواریم با واقع‌بینی طرف‌های مقابل نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصمیم عاقلانه گرفته شود.

افخم خاطر نشان کرد: مصمم هستیم که تفاهم حاصل شود، اما نه به هر قیمتی. اعلام آمادگی کردیم، گفتگوها را ادامه دهیم. امیدواریم در مقطع زمانی تعیین شده به توافق پایدار برسیم. هدف ما زمان نیست بلکه توافق مورد نظر است.

خبرها حاکی از آن است که وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه ، وزرای امور خارجه انگلیس ، فرانسه و آلمان در روزهای بین جمعه تا یکشنبه در وین خواهند بود .

