کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برکات زیادی برای جامعه به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح جمعه در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد لرستان با بیان اینکه روح دین اسلام چیزی جز محبت، همدردی و گره گشایی از کار مردم نیست اظهار داشت: از ویژگی های پیامبر اکرم (ص) نیز شریک بودن در درد و رنجهای مردم بوده است.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) دلسوزترین افراد بودند عنوان کرد: حضرت علی(ع) نیز در هنگام حکومتداری خود همواره حق مردم را محترم می شمرد و بر ضرورت ایجاد امنیت و رفاه برای مردم تاکید داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه گرفتاری برای خیلی از خانواده ها به وجود می آید گفت: افرادی هستند که صاحب آبرو و حیثیت هستند ولی به خاطر جرائم غیر عمد در زندان به سر می برند که ما باید همدردی با آنها داشته باشیم و به آنها کمک کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ما باید در برابر افرادی که به دلیل جرائم غیر عمدی مانند تصادفات رانندگی، مهریه، بدهکاری مالی در زندان به سرمی برند احساس مسئولیت کنیم گفت: برگزاری جشن گلریزان نیز برای بازگرداندن نیروی فعال و کاری به جامعه است.

وی با تاکید براینکه برگزاری این جشن گلریزان برای ایجاد سلامت روحی و روانی خانواده های زندانیان است بیان داشت: خانواده ای که عزیز و سرپرست آنها در زندان است شایسته نیست که از سوی مردم و افراد خیر جامعه مورد حمایت قرار نگیرند و در مقابل آنها احساس مسئولیتی صورت نگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه برگزاری جشن گلریزان برای ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در میان خیرین، نیکوکاران و انسانهای صالح است بیان داشت: خوشبختانه در استان لرستان سال گذشته در قالب این جشنهای گلریزان حرکت ارزشمندی صورت گرفت و تعداد قابل توجهی از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد شدند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه هم اکنون تعدادی زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان به سر می برند گفت: امسال نیز مانند سال گذشته خیرین، مردم و ستاد دیه به گونه ای اقدام کنند که زمینه آزادی این افراد از زندان فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه صرف پول در این راه به طور حتم ثمر دهی، سود دهی و اثر بخشی چند برابری برای جامعه خواهد داشت گفت: به طور حتم کمک در این زمینه در کاهش آسیبهای اجتماعی برای خانواده های زندانیان و همچنین ایجاد سلامت روحی و روانی برای خانواده های این افراد تاثیر فراوانی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه کمکهای خیرین در این زمینه خانواده های زیادی را نجات خواهد داد گفت: این میدان خیری است که همه باید در آن شریک شوند چرا که به طور حتم کمک خیرین در این زمینه دعای خانواده های زندانیان را برای شما به ارمغان خواهد آورد.