از خداوند سپاسگزارم که فلج نشدم/ اسکولاری باید بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار در نخستین کنفرانس خبری خود بعد از مصدومیت شدید در دیدار مقابل کلمبیا در حالی که اشک می‌ریخت عنوان کرد: در لحظه‌ای که آن ضربه به کمرم خورد دیگر پاهایم حس نداشتند تا حرکت کنم. البته چند روز بعد زونیگا از من عذرخواهی کرد و گفت که نمی‌خواست عمدا به من آسیب برساند. من عذرخواهی وی را می‌پذیرم ولی اینکه ضربه عمدی نبوده است را نمی‌توانم باور کنم.

بازیکن 22 ساله تیم ملی برزیل افزود: همه می‌دانند که آن ضربه روی یک حرکت طبیعی نبوده است. او از راه دور آمد و به من ضربه زد. باید از خداوند سپاسگذار باشم که فلج نشدم چرا که اگر چند اینچ ضربه پایین‌تر خورده بود امکان این وجود داشت که فلج شوم.

ستاره تیم بارسلونا درباره شکست سنگین تیم ملی برزیل برابر آلمان نیز عنوان کرد: آنچه که در این بازی اتفاق افتاده غیر قابل توضیح است. من شرمنده برزیلی‌ها نیستم بلکه افتخار می‌کنم که بخشی از این تیم هستم.

او همچنین صحبت‌های پدرش را در توئیتر مبنی بر اینکه اسکولاری باید از تیم ملی برود تکذیب کرد و گفت: این حرف‌ها از زبان مدیر برنامه‌های من زده نشده است بلکه از جانب پدرم بوده و او نظر خودش را عنوان کرده است. حرف من این است که اسکولاری باید در تیم ملی برزیل بماند.

نیمار که برای دیدن هم تیمی‌های خود به تمرین برزیل نیز رفته بود بر خلاف دیگر برزیلی‌ها دوست دارد که آرژانتین در دیدار نهایی برنده شود. او در این کنفرانس خبری برای مسی و ماسکرانو دو هم تیمی خود در بارسلونا آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد آنها قهرمان جام جهانی شوند.