نیازمند بازنگری در نوشتن قوانین هستیم/ کشور به ادبیات توسعه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی شامگاه پنجشنبه در آئین تجلیل از برترین های بخش صنعت و معدن استان سمنان که در مهدیشهر برگزار شد با بیان اینکه مسئولان باید کمتر سخن بگویند اظهار داشت: در حال حاضر کشور به ادبیات توسعه نیاز دارد.

نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی از داشتن برنامه کلی خبر داد و گفت: برنامه ها به صورت کلی است و حکم می کند و معلوم نیست این حکم ها را کجا باید اجرا کند.

حمایت از صنایع ملی ضروری است

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین با تاکید بر اینکه حمایت از صنایع ملی ضروری است اظهار داشت: فعالان اقتصادی باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای رونق اقتصادی کشور استفاده کنند.

غلامرضا کاتب افزود: مجلس آماده است تا به دولت کمک کند و در این زمینه لایحه حمایت از تولید را بررسی و برای رسیدن به رونق مناسب در تولید و صادرات اقدام کند.

وی با بیان اینکه وابستگی درآمدهای کشور به نفت از بزرگترین چالش های کشور است عنوان کرد: بررسی روند درآمدهای هزینه ای کشور در سال های 91 تا 93 نشان می دهد که سالانه 30 هزار میلیارد تومان به هزینه های کشور افزوده شده است.

11 میلیارد دلار صادرات طی سه ماه نخست سالجاری

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه در سال 92 حجم صادرات کشور 41 میلیارد دلار بوده است گفت: در حالیکه حجم واردات در این سال 49 میلیارد دلار شده است.

کاتب تصریح کرد: در سه ماهه اول امسال 11 میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته و به همین میزان نیز واردات کالا داشته ایم.

وی با اشاره به این مطلب که اتاق تنها نباید اسمی توخالی باشد گفت: بلکه باید اتاقی پر از اطلاعات از بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان باشد و در عمل به روند تغییر تراز صادرات و واردات و ارتقای نقش صادرات در کشور کمک کند.

وزارت صنعت و معدن نقش به سزایی را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم نقش این وزارتخانه را در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم برشمرد و گفت: بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بار اصلی اقتصاد مقاومتی بر دوش صنعت و معدن قرار گرفته است.

علی یزدانی ضمن بیان اینکه حجم صادرات کشور در سه ماهه اول امسال 11 میلیارد و 800 میلیون دلار است اظهار داشت: این صادرات در بخش کالا و معیانات گازی نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش دارد.



لایحه حمایت از تولید به دولت ارائه شد

معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه لایحه حمایت از تولید در چارچوب الزامات اقتصاد مقاومتی به دولت خبر داد و افزود: تصویب و ابلاغ این لایحه جهش بزرگی در اقتصاد و تولید ایجاد می کند.

یزدانی با اشاره به این مطلب که وزارت صنعت و معدن و تجارت این لایحه را بر اساس نظرات و کار دقیق کارشناسی و استفاده از تشکل های صنعتی و معدنی تنظیم و دولت برای تصویب ارائه کرده است عنوان کرد: با توجه به نظر ریاست جمهوری پیش بینی می شود این لایحه تا اواخر تیر در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی تصریح کرد: در این لایحه ابعاد مختلف مسایل صنعتی، معدنی و تولیدی دیده شده و در آن مسایل نظیر تسهیلات ارزی و ریالی، معافیت های قانون مالیات، تسهیلات در کار سرمایه گذاران معدنی، صادرات، جوائز صادراتی و ... پیش بینی شده است.

معدنکاران و صنعتگران سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز با بیان اینکه معدنکاران و صنعتگران به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند از مسئولان خواستار حمایت بیشتر در بخش صنعت و معدن شد.

علی اصغر جمعه ای از تجلیل 29 نفر فعال بخش صنعت و معدن استان سمنان در این برنامه خبر داد و گفت: 10 نفر از این افراد برترین های بخش صنعت، پنج نفر بخش معدن، چهار نفر از پیشکسوتان صنعت و معدن و یک واحد صنعتی برتر حامی ورزش هستند.

کار آفرینی در رسیدن به اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد

سرپرست سازمان صنعت و معدن استان سمنان با اشاره به این مطلب که بخش صنعت و معدن از بخش های تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی است عنوان کرد: کارآفرینی در رسیدن به اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد.

حسن قانع افزود: مدیران و فعالان بخش صنعت و معدن کارآفرینانی هستند که می توانند در تحقق فرامین مقام معظم رهبری برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند.

در این برنامه که با حضور نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و فعالان بخش صنعت و معدن و اجرایی استان برگزار شد از 29 نفر از فعالان بخش صنعت و معدن تجلیل شد.