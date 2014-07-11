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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

حسین الشهرستانی جانشین هوشیار زیباری شد

حسین الشهرستانی جانشین هوشیار زیباری شد

منابع آگاه عراقی از انتخاب الشهرستانی به عنوان سرپرست وزارت خارجه عراق به جای هوشیار زیباری پس از خروج وزیران کرد از کابینه نوری المالکی، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع آگاه اعلام کرد: پس از خروج وزیران کرد از دولت، حسین الشهرستانی معاون نخست وزیر در امور انرژی به عنوان سرپرست وزارت خارجه به جای هوشیار زیباری انتخاب شده است.

این منبع که نامش را فاش نکرد افزود: سرپرستی این وزارتخانه در کنار سمت قبلی اش است.

شایان ذکر است که وزیران ائتلاف کردستان عراق از عدم مشارکت در جلسات کابینه در اعتراض به مواضع نوری المالکی نخست وزیر عراق علیه اقلیم کردستان خبر دادند.کفاح محمود مشاور رسانه ای مسعود بارزانی گفت: وزیران کرد در مرخصی به سر می برند و تا روشن شدن وضعیت میان بغداد و اربیل این مرخصی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2329377

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